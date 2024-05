Slovensko nepodporí rezolúciu o genocíde v Srebrenici. Pridá sa tak k Cypru a Maďarsku, potvrdil Blanár

Dňa 11. júla 1995 do Srebrenice vtrhli srbskí vojaci a postupne povraždili najmenej 8 000 mužov a chlapcov. OSN označila túto masakru za genocídu, pričom Srebrenický masaker je jedinou udalosťou bosnianskej vojny oficiálne uznanou za genocídu.



Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v Haagu uznal bosnianskosrbského vojnového politického lídra Radovana Karadžića i jeho armádneho veliteľa Ratka Mladića za vinných za genocídu v Srebrenici a odsúdil ich na doživotie.



Ako uvádza agentúra AP, konečný návrh rezolúcie počíta s dezignovaním 11. júla za „Medzinárodný deň reflexie a pripomenutia si genocídy v roku 1995 v Srebrenici,“, ktorý by sa pripomínal každý rok.





21.5.2024 (SITA.sk) - Niektoré európske krajiny nebudú hlasovať za rezolúciu o genocíde v Srebrenici, ktorá by mala byť súčasťou štvrtkového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN ) v New Yorku. Ako referuje web faktor.ba, podľa srbského prezidenta Aleksandara Vučića rezolúciu nepodporí trio členských štátov Európskej únie - Cyprus, Maďarsko a Slovensko.„Maďarsko bude určite hlasovať proti. Som si istý, že Slovensko za uznesenie hlasovať nebude a tiež ani Cyprus,“ povedal Vučić a pre televíznu stanicu RTS podotkol, že dúfa, že rezolúciu nepodporia ani Spojené arabské emiráty a Bahrajn.Vučić uviedol, že hovoril aj s indonézskymi predstaviteľmi, že je takmer nemožné, aby hlasovali proti. „Uvidíme, či budú za, alebo sa zdržia,“ poznamenal srbský prezident a dodal, že je takmer presvedčený, že Číňania budú proti rezolúcii.Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár pre agentúru SITA potvrdil, ze Slovensko nebude hlasovať za schválenie rezolúcie, ale sa hlasovania zdrží. Podla jeho slov „my nie sme proti rezolúcii, ale nie je vhodná chvíľa, aby sa takýto dokument teraz schvaľoval“. „Na Balkáne je dosť napätá situácia a schválenie navrhovanej rezolúcie by neprispelo k upokojeniu situácie,“ uviedol Blanár pre SITA.