Atentát na premiéra je podľa Šimečku útokom na demokraciu, na jej prežitie je však potrebná silná opozícia (video)

Útok na demokraciu

Postoj Progresívneho Slovenska

21.5.2024 (SITA.sk) - Atentát na predsedu vlády Roberta Fica nie je bianko šek pre koalíciu na okresávanie slobody médií, slobody zhromažďovania alebo občianskej spoločnosti. Na utorkovej tlačovej besede to povedal predseda Podľa neho bol atentát na Fica útokom na demokraciu. Aby však slovenské demokracia prežila, potrebuje podľa Šimečku silnú opozíciu.„Potrebuje slobodné, nezávislé a kritické médiá a potrebuje aj silnú občiansku spoločnosť," skonštatoval Šimečka. V tejto súvislosti doplnil, že PS bude naďalej robiť aktívnu, dôraznú, ale aj slušnú a vecnú opozičnú politiku.„Vždy, keď to bude potrebné, vždy keď bude vláda navrhovať zákony alebo opatrenia, ktoré sú škodlivé, tak na to budeme poukazovať a budeme sa im snažiť brániť," povedal šéf PS.Šimečka pripomenul, že progresívci naďalej odmietajú napríklad návrh na zrušenie RTVS . Kritika však podľa neho nie je o nenávisti alebo osobných útokoch. „Vždy je to o tej odbornej problematike a presne tak budeme pokračovať aj naďalej," dodal Šimečka.