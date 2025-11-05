Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Slovensko nepotrebuje vládu podriadenú mocnostiam z Východu, hovorí predsedníčka frakcie Renew Europe


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky Renew Europe Ruský prezident

Európska únia je projekt postavený na spolupráci a kým premiér Robert Fico páli mosty, my ich ...



Zdieľať
france_european_commission_president_26611 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Európska únia je projekt postavený na spolupráci a kým premiér Robert Fico páli mosty, my ich budujeme, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na výjazdovom zasadnutí predsedníctva frakcie Európskeho parlamentu Renew Europe v Bratislave. Ako zdôraznil, sila Európskej únie spočíva v jej jednote a spolupráca vo frakcii Renew Europe, do ktorej patrí aj PS, umožňuje tvoriť budúcnosť EÚ.


„Zatiaľ čo Robert Fico kritizuje Európsku úniu na stretnutiach s Vladimirom Putinom, naši europoslanci pracujú na tom, aby napredovala. A pomáhajú aj priamo Slovensku. Europoslanci Smeru nemajú žiadny vplyv, preto si točia nahnevané videá na siete. Fico narieka, my s našimi partnermi rokujeme a hľadáme riešenia,“ hovorí Šimečka.

Zreformovanie slovenskej ekonomiky


Predsedníčka frakcie Renew Europe Valérie Hayer uviedla, že Slovensko si zaslúži lídrov, ktorí vidia budúcnosť krajiny v pokroku, a ktorých hodnoty sú pevne zakotvené v európskej demokracii. Progresívne Slovensko je podľa nej pripravené zreformovať ekonomiku krajiny, posilniť živú a nezávislú občiansku spoločnosť a zabezpečiť profesionálny parlament, ktorý slúži národnému záujmu.


„Slovensko nepotrebuje vládu, ktorá sa podriaďuje mocnostiam z Východu. Renew Europe je preto na strane všetkých, ktorí si vyberajú otvorenosť, pokrok a skutočne európsku cestu, v duchu zakladateľov,“ dodala.

Silná Európa stojí na svojich regiónoch


Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS/Renew Europe) uviedol, že silná Európa stojí na svojich regiónoch a členských krajinách. Vyrastá z princípov právneho štátu, silnej občianskej spoločnosti a zo sociálnej a klimatickej spravodlivosti.

„Súčasná vláda Roberta Fica sa pokúša tieto hodnoty zvrátiť a vedie Slovensko na cestu z Európskej únie smerom k ruskému vplyvu a jeho autoritárskemu režimu,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko nepotrebuje vládu podriadenú mocnostiam z Východu, hovorí predsedníčka frakcie Renew Europe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky Renew Europe Ruský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaufland oslavuje 25 rokov spolu so zamestnancami, v daroch a zážitkoch im venoval milióny eur
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 