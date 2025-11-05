|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Imrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. novembra 2025
Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Justícia Ospravedlnenie reforma súdnej mapy Súdna mapa Súdne konanie
Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci súdneho konania ešte v októbri tohto roku ospravedlnilo za výrok bývalej ministerky
Zdieľať
5.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci súdneho konania ešte v októbri tohto roku ospravedlnilo za výrok bývalej ministerky Márie Kolíkovej z roku 2021 na adresu kritikov reformy súdnej mapy. Informovala o tom členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková.
Výrok Kolíkovej naznačoval, že sudcovia, ktorí kritizujú jej reformu súdnej mapy, sú skorumpovaní, pretože spôsob korupcie bude po reforme zložitejší. Jelinková Dudzíková spolu s ďalšou členkou rady Ayše Pružinec Eren a sudcom Patrikom Števíkom v tejto súvislosti podala žalobu na ochranu osobnosti a na ochranu slobody prejavu sudcu.
Rezort spravodlivosti v rámci ospravedlnenia skonštatoval, že výrok Kolíkovej nekorektným spôsobom vytvára dojem o spojení časti jej názorových oponentov so spoločensky negatívnymi javmi v podobe korupčného správania, čím prispela k nedôvodnému riziku zásahu do osobnej integrity sudcov.
„Mária Kolíková sa ako ministerka spravodlivosti uchýlila k rétorike nenávistných prejavov zo sociálnych sietí, ku komunikačnej skratke populistického charakteru, ktorou v konečnom dôsledku podnietila nenávisť verejnosti voči sudcom, ktorí patrili medzi kritikov novej súdnej mapy. Sú hodnotiacim úsudkom bez dostatočného skutkového základu, založené na nepravdivých informáciách, s úmyslom zvýšiť dôveryhodnosť osobe ministerky spravodlivosti, a nie justícii ako celku, s uvedením bombastických a šokujúcich záverov o korupčných sudcoch vo výkone služby,“ uviedla Dana Jelinková Dudzíková.
Podľa Ayše Pružinec Eren sa navyše s odstupom času potvrdila správnosť námietok vznesených proti novej súdnej mape, ktorú Kolíková presadila bez diskusie so sudcami. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte v roku 2021 mimo iného vyhlásila, že vtedajší návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a má dojem, že sa toho „niekto bojí“.
„Ak niekto spochybňuje návrh novej súdnej mapy, proces jej tvorby a nedáva konkrétne návrhy, tak mi to príde ako zástupný spôsob ako zamedziť tomu, aby došlo k zmene, ktorú justície potrebuje,“ podotkla Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.
Výrok Kolíkovej naznačoval, že sudcovia, ktorí kritizujú jej reformu súdnej mapy, sú skorumpovaní, pretože spôsob korupcie bude po reforme zložitejší. Jelinková Dudzíková spolu s ďalšou členkou rady Ayše Pružinec Eren a sudcom Patrikom Števíkom v tejto súvislosti podala žalobu na ochranu osobnosti a na ochranu slobody prejavu sudcu.
Nenávistná rétorika
Rezort spravodlivosti v rámci ospravedlnenia skonštatoval, že výrok Kolíkovej nekorektným spôsobom vytvára dojem o spojení časti jej názorových oponentov so spoločensky negatívnymi javmi v podobe korupčného správania, čím prispela k nedôvodnému riziku zásahu do osobnej integrity sudcov.
„Mária Kolíková sa ako ministerka spravodlivosti uchýlila k rétorike nenávistných prejavov zo sociálnych sietí, ku komunikačnej skratke populistického charakteru, ktorou v konečnom dôsledku podnietila nenávisť verejnosti voči sudcom, ktorí patrili medzi kritikov novej súdnej mapy. Sú hodnotiacim úsudkom bez dostatočného skutkového základu, založené na nepravdivých informáciách, s úmyslom zvýšiť dôveryhodnosť osobe ministerky spravodlivosti, a nie justícii ako celku, s uvedením bombastických a šokujúcich záverov o korupčných sudcoch vo výkone služby,“ uviedla Dana Jelinková Dudzíková.
Potvrdenie správnosti námietok
Podľa Ayše Pružinec Eren sa navyše s odstupom času potvrdila správnosť námietok vznesených proti novej súdnej mape, ktorú Kolíková presadila bez diskusie so sudcami. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte v roku 2021 mimo iného vyhlásila, že vtedajší návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a má dojem, že sa toho „niekto bojí“.
„Ak niekto spochybňuje návrh novej súdnej mapy, proces jej tvorby a nedáva konkrétne návrhy, tak mi to príde ako zástupný spôsob ako zamedziť tomu, aby došlo k zmene, ktorú justície potrebuje,“ podotkla Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Justícia Ospravedlnenie reforma súdnej mapy Súdna mapa Súdne konanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko nepotrebuje vládu podriadenú mocnostiam z Východu, hovorí predsedníčka frakcie Renew Europe
Slovensko nepotrebuje vládu podriadenú mocnostiam z Východu, hovorí predsedníčka frakcie Renew Europe
<< predchádzajúci článok
Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy
Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy