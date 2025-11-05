Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady


Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Justícia Ospravedlnenie reforma súdnej mapy Súdna mapa Súdne konanie

Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci súdneho konania ešte v októbri tohto roku ospravedlnilo za výrok bývalej ministerky



Zdieľať
657089875fec2663196564 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci súdneho konania ešte v októbri tohto roku ospravedlnilo za výrok bývalej ministerky Márie Kolíkovej z roku 2021 na adresu kritikov reformy súdnej mapy. Informovala o tom členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková.


Výrok Kolíkovej naznačoval, že sudcovia, ktorí kritizujú jej reformu súdnej mapy, sú skorumpovaní, pretože spôsob korupcie bude po reforme zložitejší. Jelinková Dudzíková spolu s ďalšou členkou rady Ayše Pružinec Eren a sudcom Patrikom Števíkom v tejto súvislosti podala žalobu na ochranu osobnosti a na ochranu slobody prejavu sudcu.

Nenávistná  rétorika


Rezort spravodlivosti v rámci ospravedlnenia skonštatoval, že výrok Kolíkovej nekorektným spôsobom vytvára dojem o spojení časti jej názorových oponentov so spoločensky negatívnymi javmi v podobe korupčného správania, čím prispela k nedôvodnému riziku zásahu do osobnej integrity sudcov.

„Mária Kolíková sa ako ministerka spravodlivosti uchýlila k rétorike nenávistných prejavov zo sociálnych sietí, ku komunikačnej skratke populistického charakteru, ktorou v konečnom dôsledku podnietila nenávisť verejnosti voči sudcom, ktorí patrili medzi kritikov novej súdnej mapy. Sú hodnotiacim úsudkom bez dostatočného skutkového základu, založené na nepravdivých informáciách, s úmyslom zvýšiť dôveryhodnosť osobe ministerky spravodlivosti, a nie justícii ako celku, s uvedením bombastických a šokujúcich záverov o korupčných sudcoch vo výkone služby,“ uviedla Dana Jelinková Dudzíková.

Potvrdenie správnosti námietok


Podľa Ayše Pružinec Eren sa navyše s odstupom času potvrdila správnosť námietok vznesených proti novej súdnej mape, ktorú Kolíková presadila bez diskusie so sudcami. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte v roku 2021 mimo iného vyhlásila, že vtedajší návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a má dojem, že sa toho „niekto bojí“.

„Ak niekto spochybňuje návrh novej súdnej mapy, proces jej tvorby a nedáva konkrétne návrhy, tak mi to príde ako zástupný spôsob ako zamedziť tomu, aby došlo k zmene, ktorú justície potrebuje,“ podotkla Kolíková.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za výrok Kolíkovej o skorumpovaných sudcoch, tvrdí členka Súdnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Justícia Ospravedlnenie reforma súdnej mapy Súdna mapa Súdne konanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko nepotrebuje vládu podriadenú mocnostiam z Východu, hovorí predsedníčka frakcie Renew Europe
<< predchádzajúci článok
Slovenská pošta testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom mAIka v centre Bratislavy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 