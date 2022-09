Slovensko neuznalo ozbrojenú anexiu Krymu, neuzná ani ďalšie referendá na Ukrajine s vopred určeným výsledkom

Rusko situáciu ďalej eskaluje

Vyhrážky voči celej spoločnosti

21.9.2022 (Webnoviny.sk) -Ako uvádza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) SR v tlačovej správe, akékoľvek takzvané referendá, ktoré by mali tomuto procesu dodať legitimitu, realizované nelegálnymi orgánmi v podmienkach vojenskej okupácie cudzou mocnosťou, by boli v rozpore so základnými demokratickými princípmi a ústavným poriadkom Ukrajiny. „Rovnako by boli, osobitne princípmi nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov,“ píše slovenský rezort diplomacie.Slovensko v roku 2014 neuznalo ozbrojenú anexiu ukrajinského Krymu a rovnako neuzná ani aktuálne pripravované referendá s vopred určeným výsledkom.a stiahnuť svoje vojská na vlastné územie. Eskalácia a ďalšie vyhrážky zo strany Ruska v čase konania Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) , sú podľa ministerstva prejavom neúcty k princípom Charty OSN.„Ďalšie vyhrážky voči Ukrajine a tým, ktorí ju podporujú v boji za ochranu svojej nezávislosti štátnosti sú v príkrom rozpore s Chartou OSN a medzinárodným právom., ktorá si ctí medzinárodné právo a princípy slobody a demokracie,“ uvádza MZVaEZ v tlačovej správe.Slovenský rezort diplomacie deklaroval, že Slovensko spolu so svojimi partnermi a spojencami v EÚ NATO bude pokračovať vo všestrannej podpore Ukrajiny a jej obyvateľov v obrane svojej vlasti.