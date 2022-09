Útočník na Michalskej ulici napadol muža, o niekoľko hodín skončil zamrežami

o

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - V sobotu 17. septembra nadránom napadol útočník v centre Bratislavy na Michalskej ulici 29-ročného muža,. Polícia obvinila 50-ročného Zoltána z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková , po vzájomnom slovnom konflikte Zoltán udrel mladšieho muža päsťou do tváre a spôsobil mu viaceré zranenia.Policajti útočníka do niekoľkých hodín zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Zároveň spracovali podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na tri roky.