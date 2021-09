Slovensko nie je pripravené na tretiu vlnu pandémie, kritizuje Klub 500 a vyzýva Hegerovu vládu na prijatie opatrení

Univerzálny odškodňovací zákon

Jednotlivé fázy COVID automatu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčší zamestnávatelia na Slovensku vyzývajú vládu na urýchlené prijatie efektívnych a zrozumiteľných opatrení pre tretiu vlnu pandémie koronavírusu Klub 500 zároveň žiada sprehľadnenie a opätovné zavedenie štátnej pomoci v rozsahu, ako to bolo do júna tohto roka či prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona.Slovensko sa podľa firiem dostáva do ďalšej vlny pandémie, nie je však dostatočne pripravené na to, aby ju zvládlo bez ďalších väčších problémov a škôd.„Slovensko potrebuje jednoznačné pravidlá, na základe ktorých sa dokážu riadiť zamestnávatelia, zamestnanci, školy, jednotlivé oblasti priemyslu, služby či zdravotníctvo. Nevyhnutná je diskusia so všetkými zainteresovanými stranami s časovým predstihom. Je nemysliteľné, aby sa rozhodnutia o tom, ako bude život v krajine fungovať, prijímali tesne predtým, ako majú začať platiť,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Zamestnávatelia a firmy nemajú podľa neho jasne stanovené podmienky, za ktorých budú môcť fungovať v jednotlivých fázach COVID automatu Mnohé podniky majú svoje pobočky či dcérske spoločnosti v rôznych regiónoch Slovenska a doteraz nie je vyriešené, ako sa bude postupovať, ak budú mať materská firma a jej pobočky sídla v odlišných mestách po celom Slovensku s inými protipandemickými pravidlami.S tým úzko súvisí aj otázka finančných kompenzácií pri výpadkoch tržieb. „Pôvodná schéma štátnej pomoci na kompenzáciu výpadkov tržieb a na udržanie pracovných miest prestala platiť v júni. Hoci bola epidemická situácia v lete viac-menej priaznivá, neznamená to, že firmy nemali straty, či už v dôsledku enormne stúpajúcich cien vstupných surovín, chýbajúcich komponentov či neúmerných nákladov na dopravu a energie. Mnohé podniky sa tak dostali do polročného vákua, keď nemajú nárok na pomoc od štátu, a zároveň, kým nezačne od januára platiť trvalý Kurzarbeit nemajú ani nástroj na udržanie zamestnanosti,“ upozornil Gregor.