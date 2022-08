Slovensko opäť zasiahnu veľké horúčavy, v niektorých okresoch môžu teploty stúpnuť až na 34 stupňov

výstrahy

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na najbližšie dni vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pred vysokými teplotami, ktoré platia v popoludňajších a podvečerných hodinách. Naje vydanáprakticky pre celý juh Slovenska, keď sa budú teploty od 13.00 do 18.00 pohybovať v rozsahu 33 až 34 stupňov Celzia.Na ostatnom území by mali byť teploty pod touto hranicou. SHMÚ to uvádza na svojej webovej stránke.by sa situácia zmeniť nemala a platiť by malo prakticky rovnaké počasie ako v pondelok.Iné to však už bude, keď je pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Komárno, Levice, Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec vyhlásený, teda teplota by sa tam mala medzi 13.00 a 18.00 pohybovať na úrovni 35 stupňov Celzia.Na väčšine okresov západného, juhu stredného a východného Slovenska bude platiť, teda teploty sa tam od 13.00 do 18.00 budú pohybovať v rozsahu 33 až 34 stupňov Celzia. Na ostatnom území by sa mali teploty podľa SHMÚ pohybovať pod touto hranicou.