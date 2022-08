Starší vodiči spôsobili počas víkendu dve dopravné nehody s tragickým koncom, zomrel aj otec malého chlapčeka (foto)

15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Dva ľudské životy vyhasli počas víkendu na cestách Banskobystrického kraja. Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, v piatok 12. augusta podvečer boli policajti privolaní k dopravnej nehode na hlavnom cestnom ťahu medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou.67-ročný vodič osobného vozidla z doposiaľ presne nezistenej príčiny prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho kamióna. Vodič osobného vozidla zraneniam na mieste podľahol.V nedeľu 14. augusta krátko popoludní sa stala dopravná nehoda na ceste I/66 medzi Banskou Bystricou a Breznom.„72-ročná vodička, jazdiaca smerom na Brezno z doposiaľ nezistenej príčiny prešiel do protismernej časti vozovky a čelne sa zrazil s prichádzajúcim autom. V aute sa v čase kolízie nachádzal 40-ročný vodič a päťročné dieťa. Dieťa okamžite previezli do nemocnice v Banskej Bystrici, podľa prvotného vyjadrenia záchranárov bez vážnejšieho zranenia. Vodič zraneniam na mieste nehody podľahol,“ dodáva polícia k druhej tragickej nehode.