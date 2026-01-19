|
19. januára 2026
Slovensko oslavuje 33 rokov v OSN, Blanár zdôrazňuje význam menších krajín
Aj menšie krajiny majú význam v medzinárodnom prostredí. Slovensko malo významnú úlohu pri vzniku Organizácie Spojených národov (OSN). Uviedol to
19.1.2026 (SITA.sk) - Aj menšie krajiny majú význam v medzinárodnom prostredí. Slovensko malo významnú úlohu pri vzniku Organizácie Spojených národov (OSN). Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) pri príležitosti 33. výročia vstupu SR do OSN.
Súčasťou OSN sa Slovensko stalo krátko po svojom vzniku, a to 19. januára 1993, čím nadviazalo na pôvodné členstvo Československa, ktoré patrilo medzi zakladajúce krajiny OSN už v roku 1945. Blanár pri tejto príležitosti vyzdvihol aktívne a zodpovedné pôsobenie Slovenska v OSN, ktoré podľa jeho slov potvrdzuje pevné ukotvenie krajiny v medzinárodnom spoločenstve a jej dlhodobý záväzok presadzovať mier, spoluprácu a rešpektovanie medzinárodného práva.
Členstvo SR v OSN podľa šéfa slovenskej diplomacie nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti, ale od začiatku je záväzkom aktívne prispievať k riešeniu globálnych výziev. „Slovensko sa vďaka svojej angažovanosti dokázalo presadiť ako zodpovedný a rešpektovaný partner,“ uviedol Blanár a zdôraznil, že multilateralizmus zostáva pre SR kľúčovým pilierom zahraničnej politiky. Minister súčasne poukázal na význam menších krajín v medzinárodnom prostredí.
V tejto súvislosti pripomenul významnú úlohu Slovenska pri samotnom vzniku OSN, kedy slovenský diplomat Ján Papánek ako zástupca Československa patril medzi autorov Charty OSN, a teda základného dokumentu organizácie. Rezort diplomacie podotkol, že dnes je po tomto diplomatovi pomenovaná aj miestnosť v priestoroch Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku.
Slovensko sa tak už od začiatku členstva v OSN aktívne podieľa na úlohách v oblasti udržiavania mieru a bezpečnosti, posilňovania ľudských práv a základných slobôd a tiež hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
„Slovensko doposiaľ pôsobilo ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN, dvakrát bolo členom Hospodárskeho a sociálneho výboru aj Rady OSN pre ľudské práva. Slovenskí diplomati zároveň zastávali významné posty predsedu Valného zhromaždenia či predsedu Medzinárodného súdneho dvora,“ doplnil Blanár.
Nadobudnuté skúsenosti a doterajšie pôsobenie Slovenska v OSN sú podľa slov ministra motiváciou pokračovať v aktívnej úlohe aj v budúcnosti. Slovensko je preto kandidátom na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 – 2029. Minister pri príležitosti výročia upozornil aj na aktuálne dianie vo svete.
„Napriek znepokojujúcim krokom, ktoré dnes sledujeme na globálnej scéne, nesmieme rezignovať na multilateralizmus ako základný princíp medzinárodného poriadku,“ zdôraznil minister. Svet je podľa neho dnes svedkom erózie medzinárodného poriadku, čo otvára cestu ku konfliktom, chaosu a utrpeniu civilistov. „Práve preto je nevyhnutné dôsledne dodržiavať medzinárodné právo, posilňovať jeho inštitúcie a brániť jeho autoritu. OSN s jej jedinečným globálnym mierovým poslaním nebola nikdy potrebnejšia než v súčasnosti,“ doplnil Blanár.
Rezort diplomacie pripomenul, že SR má svoje stále zastúpenie pri OSN prostredníctvom troch stálych misií v New Yorku, Viedni a v Ženeve. Popri slovenských diplomatoch na týchto misiách pôsobí množstvo Slovákov aj v samotných orgánoch a pridružených organizáciách OSN.
„Chcem poďakovať všetkým slovenským diplomatkám a diplomatom, odborníkom, ktorí v OSN a jej agentúrach pracujú. Vďaka nim má Slovensko v OSN spoľahlivé zastúpenie a naše záujmy sú tam zastúpené profesionálne a zodpovedne,“ uzavrel minister Juraj Blanár.
OSN je hlavnou medzinárodnou organizáciou, ktorá vznikla 24. októbra 1945 po skončení druhej svetovej vojny na základe prijatia a nadobudnutia platnosti Charty OSN, ktorou sa pôvodne zaviazalo 51 zakladajúcich členských štátov k udržiavaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho pokroku, ľudských práv a lepších životných podmienok po celom svete. Dnes OSN združuje 193 členských krajín.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko oslavuje 33 rokov v OSN, Blanár zdôrazňuje význam menších krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
