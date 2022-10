Slovensko ovplyvňujú hneď dve migračné vlny. Čaká nás náročná zima, povedal na konferencii v Prahe Mikulec

O Schengen nemôžeme prísť

Schválili deklaráciu a akčný plán

Prišli zástupcovia viacerých krajín

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Posúdiť súčasné výzvy v oblasti migrácie a poskytnúť perspektívy do budúcnosti bolo zámerom ministerskej konferencie Pražský proces, ktorá sa konala v Prahe. Slovensko zastupoval minister vnútra (MV) SR Roman Mikulec OĽaNO ).Konferencia s názvom Migračné partnerstvá - cesta vpred v čase nových výziev sa organizovala pod patronátom českého predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ).Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová , stretnutie bolo zamerané na dosiahnutie stability a udržateľnosti, a prekonanie súčasných, ako aj budúcich výziev v regióne i mimo neho.Roman Mikulec skonštatoval, že nás čaká náročná zima, ktorá bude veľkou výzvou. „Jediným riešením tejto výzvy je naša vzájomná spolupráca. Slovensko je priamo ovplyvnené hneď dvoma migračnými vlnami, a to na východnej hranici s Ukrajinou a na južnej hranici s Maďarskom v rámci západobalkánskej migračnej trasy," tvrdí Mikulec.Dodal, že Schengen je jedným z najväčších výdobytkov EÚ a nesmú pripustiť, aby občania prišli o takýto výdobytok.„Z tohto dôvodu, ale aj kvôli účinnému riešeniu migračnej vlny zo západného Balkánu navrhuje Slovensko opatrenia, ktoré nám môžu stabilizovať súčasnú situáciu," doplnil minister vnútra.Na spomínanej konferencii sa schválila i Ministerská deklarácia a Akčný plán na roky 2023-2027. Tie majú podľa Eliášovej posilniť základy budúcej spolupráce Pražského procesu.Mikulec ďalej povedal, že prítomných informoval o zintenzívnení kontroly v oblasti prevádzačstva, v pokračovaní v spoločných hliadkach na hranici a v prihraničnom území s Maďarskom.„Minulý týždeň sme vyslali 40 policajtov na plnenie úloh na vonkajšej hranici Maďarska so Srbskom, plánujeme vyslať aj ďalších 30 policajtov do oblasti západného Balkánu v rámci agentúry Frontex," uviedol Mikulec.Ako informovala Eliášová, Slovensko taktiež podporilo Grécko formou projektu na pomoc so zvládnutím migrácie v hodnote jeden milión eur.„Zároveň pomáhame aj formou pomoci s azylovým procesom v Bosne a Hercegovine," informovala hovorkyňa ministerstva vnútra.Na rokovaní v Prahe sa okrem Mikulca zúčastnili i zástupcovia krajín Albánska, Rakúska, Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Cyprusu, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Gruzínska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Talianska, Kosova, Kyrgistanu, Litvy, Luxemburska, Malty, Moldavska, Čiernej Hory, Holandska, Severného macedónska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švédska, Turecka a Ukrajiny.Na rokovaní boli prítomné i inštitúcie Európska komisia, Rada EÚ, EUAA, IOM, JCP, UNHCR, MARRI, ICMPD.