Na hranici pražili rezne za nekresťanské ceny a Mikulec opäť podpísal zmluvu s tou istou gastrofirmou, upozorňuje Hlas

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) podľa Hlasu-SD podpísal ďalšiu zmluvu so stravovacou firmou Globalgastro plus, s.r.o. za 2,3 milióna eur.Urobil tak podľa strany Hlas-SD napriek tomu, že podľa Úradu pre verejné obstarávanie porušil jeho rezort zákon pri predchádzajúcej zmluve s touto spoločnosťou na 1,7 milióna eur.Informuje o tom v tlačovej správe hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková „Roman Mikulec je proste správny zurvalec, ktorý sa predsa nejakým trápnym zákonom zdržiavať nebude. Zjavne má pre svoje OĽaNO úplne inú hodnotu - napríklad pri politicky motivovaných vyšetrovaniach. Alebo má možno nesmierne bohatý šuflík, plný nepríjemných dokumentov na kadekoho,“ uviedol poslanec Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok , ktorého vraj nenapadá žiaden iný dôvod, prečo držať vo funkcii neschopného ministra, verejne opovrhujúceho zákonmi a toľko sľubovanou transparentnosťou.Hlas-SD pripomína, že počas jarnej ukrajinskej utečeneckej krízy Mikulec napriamo, bez riadnej súťaže, pridelil zákazku na poskytovanie stravy firme Globalgastro plus za 1,7 milióna eur.„Bratislavská firma, ktorá je podľa verejných informácií od roku 2015 v strate, došla na východnú hranicu pražiť rezne za nekresťanské ceny. Vtedy sme vyhlásili, že utečencom treba pomôcť, ale nie za cenu porušovania zákona. A že netušíme, podľa čoho si Mikulec vybral práve túto stratovú bratislavskú firmu,“ poznamenal Matúš Šutaj Eštok.Podozrenie Hlasu-SD z porušenia zákona v septembri podľa neho potvrdil Úrad pre verejné obstarávanie . Podľa úradu neexistoval žiaden dôvod na to, aby ministerstvo obišlo zákon a zadalo priamo lukratívnu zákazku konkrétnej firme.Agentúra SITA požiadala Ministerstvo vnútra SR o vyjadrenie. To sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniu poslanca strany Hlas-SD, ktorý na svojom profile na sociálnej sieti otvára tému, ktorú rezort podľa vlastných slov pred viac ako mesiacom verejne vysvetlil.„Výhrady ÚVO, o ktoré sa vo vyjadrení opierajú, nebolo cielené voči konkrétnej spoločnosti, ÚVO napádalo spôsob priameho rokovacieho konania, voči čomu sa rezort vnútra razantne odvolal, rozhodnutie ÚVO bolo neprávoplatné,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová , hovorkyňa rezortu vnútra.Stravovanie pre migrantov alebo pre ľudí, ktorí utekali pred vojnou v jej úvode a následne aj potom, bolo a je podľa MV SR základnou potrebou, ktorú je štát povinný ako pomocnú ruku týmto osobám poskytnúť.„Je dôležité zdôrazniť, že ministerstvo vnútra síce uzavrelo zmluvu na obdobie do konca roka, ale išlo o rámcovú dohodu, na základe ktorej bolo možné prestať s objednávaním stravy kedykoľvek. Teda nemalo povinnosť odoberať od dodávateľa po celé obdobie do konca roka, ale kedykoľvek mohlo prestať s objednávaním stravy. Ministerstvo vnútra SR na základe tejto rámcovej dohody odoberalo službu iba po dobu nevyhnutnú do získania nového kontraktu súťažným postupom verejného obstarávania,“ napísala ďalej hovorkyňa.Verejná súťaž na dodávku celodenného stravovania bola ukončená 13. októbra uzatvorením rámcovej dohody o poskytovaní stravovacích služieb s dodávateľom Globalgastro plus, s.r.o., pretože tento dodávateľ bol úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži."Verejné obstarávanie sa začalo zverejnením predbežného oznámenia vo vestníku EÚ 25. apríla, to znamená, že stravovanie je aktuálne už dlhšiu dobu zabezpečené na základe víťaza, ktorý vzišiel zo štandardného výberu prostredníctvom klasického verejného obstarávania,“ skonštatovala na záver Zuzana Eliášová.