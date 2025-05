Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou hustotou samospráv v EÚ, reforma by mohla priniesť úspory

Lokálna centralizácia

Centrá zdieľaných služieb

28.5.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa radí medzi krajiny s najvyššou hustotou samospráv v Európskej únii . Na 100-tisíc obyvateľov pripadá takmer 54 municipalít, pričom vyšší pomer má už len Česko, a to 59. Nasleduje Francúzsko s 52, zatiaľ čo vo Fínsku je tento počet takmer desaťnásobne nižší a v Poľsku osemnásobne.Priemerná veľkosť samosprávy na Slovensku je podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša približne 1 850 obyvateľov, pričom viac ako 80 % obcí má menej obyvateľov a v týchto obciach žije menej ako tretina populácie krajiny. Vo Fínsku pripadá na jednu samosprávu v priemere okolo 17 850 obyvateľov.Primerané zníženie počtu subjektov verejnej správy by podľa analytika nemuselo znamenať centralizáciu moci, ale najmä zvýšenie efektívnosti pri riadení verejných zdrojov na regionálnej úrovni.Takzvaná „lokálna centralizácia“ by mohla priniesť občanom kvalitnejšie, dostupnejšie a lacnejšie verejné služby a uľahčiť prenášanie kompetencií na úroveň samospráv.Výdavky obcí a vyšších územných celkov dnes dosahujú podľa Kočiša približne 5 % HDP, pričom optimalizáciou by bolo možné ušetriť desiatky až stovky miliónov eur bez ohrozenia dostupnosti či kvality služieb.Jedným z prvých krokov k zefektívneniu služieb by mohlo podľa analytika byť zriadenie centier zdieľaných služieb, ktoré by prevzali časť administratívnej agendy a zabezpečili jej profesionálne a jednotné spracovanie. Súčasne by mala prebiehať aj hlbšia integrácia obcí, najmä pri príprave a riadení väčších investičných a rozvojových projektov, čo si vyžiada aj reformu rozhodovacích procesov rozdrobených medzi viac ako 2 900 obcí s obmedzenou kapacitou.Neoddeliteľnou súčasťou reformy by mala byť podľa Kočiša digitalizácia. Lepšie digitálne služby môžu občanom umožniť vybaviť väčšinu administratívnych úkonov z pohodlia domova a zároveň zachovať kultúrnu identitu miest a obcí.Štruktúra osídlenia a geografické podmienky sa síce v jednotlivých krajinách líšia, no Slovensko má podľa analytikov stále značný priestor na zefektívnenie riadenia samospráv. Akékoľvek zmeny by však mali podľa analytika zohľadniť nielen počet obyvateľov, ale aj územnú rozlohu a špecifiká regiónov.