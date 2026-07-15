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15. júla 2026

Slovensko píše očnú históriu. Medzi prvými v Európe získalo prístup k revolučnej šošovke


Tagy: PR

Sú chvíle, ktoré posunú medicínu o krok ďalej. A práve jedna z nich sa odohrala na Slovensku. Vďaka klinike NeoVízia sa ...



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5 676x444 15.7.2026 (SITA.sk) - Sú chvíle, ktoré posunú medicínu o krok ďalej. A práve jedna z nich sa odohrala na Slovensku.


Vďaka klinike NeoVízia sa Slovensko zaradilo medzi iba šesť krajín v Európe, kde majú pacienti prístup k najnovšej generácii vnútroočnej šošovky PanOptix PRO. Ide o významný míľnik pre slovenskú oftalmológiu aj pre všetkých, ktorí túžia po kvalitnom videní bez zbytočných obmedzení.

PanOptix PRO prináša novú úroveň videnia


PanOptix PRO predstavuje najnovšiu generáciu trifokálnych vnútroočných šošoviek. Je navrhnutá tak, aby umožnila ostré a prirodzené videnie na všetky vzdialenosti – do diaľky, na strednú vzdialenosť aj na čítanie zblízka.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou prináša viacero významných vylepšení:

  • vyšší kontrast obrazu,

  • efektívnejšie využitie svetla počas dňa,

  • kvalitnejšie nočné videnie,

  • prirodzenejší vizuálny zážitok v rôznych svetelných podmienkach.


Pre pacientov to znamená väčší komfort pri každodenných činnostiach – od šoférovania cez prácu na počítači až po čítanie knihy.

Prvá implantácia PanOptix PRO na Slovensku


Hovorí sa, že starých spolužiakov je vždy krásne znovu vidieť. Keď však túto vetu poviete pred primárom očnej kliniky, môže dostať úplne nový význam. Prvou pacientkou historicky prvej implantácie šošovky PanOptix PRO na Slovensku sa totiž stala bývalá spolužiačka primára NeoVízie MUDr. Radovana Piovarčiho, s ktorou sa nevidel približne tridsať rokov.

Ich cesty sa opäť spojili na operačnej sále – a primár urobil všetko pre to, aby tentoraz nešlo len o to, že sa znovu uvidia. Ale aj o to, aby sa ona mohla na svet pozerať s ľahkosťou, akú nezažila celé desaťročia.

,,Bála som sa, čo ma v samotný deň operácie čaká, ale úžasný personál NeoVízie ma upokojil, všetko mi detailne vysvetlil a strach postupne opadol. Už na druhý deň po operácii nepociťujem žiadne obmedzenia. Keby som to mala ešte raz absolvovať, tak neváham. Ľutujem, že som to nespravila skôr," hovorí spokojná pacientka na druhý deň po implantácii šošovky.

Práve jej úsmev krátko po operácii bol tým najkrajším dôkazom, že skutočný význam moderných technológií sa neskrýva len v inováciách. Skrýva sa v príbehoch ľudí, ktorým dokážu priniesť novú radosť z každodenného života.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.   


Zdroj: SITA.sk - Slovensko píše očnú históriu. Medzi prvými v Európe získalo prístup k revolučnej šošovke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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