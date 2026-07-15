|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Henrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. júla 2026
Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch, chce obmedziť výtržnosti turistov
Chorvátske prímorské letovisko Makarská sa stalo prvým mestom v krajine, ktoré zakázalo nočný predaj alkoholu v obchodoch. Opatrenie má obmedziť rušenie verejného poriadku spôsobované najmä opitými ...
Zdieľať
15.7.2026 (SITA.sk) - Chorvátske prímorské letovisko Makarská sa stalo prvým mestom v krajine, ktoré zakázalo nočný predaj alkoholu v obchodoch. Opatrenie má obmedziť rušenie verejného poriadku spôsobované najmä opitými turistami.
Chorvátske letovisko Makarská zaviedlo zákaz predaja alkoholu v obchodoch počas nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo v utorok rozhodlo, že alkohol nebude možné kúpiť od 21:00 do 6:00 h. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie.
Rozhodnutie nadväzuje na májovú zmenu obchodného zákona, ktorú schválil chorvátsky parlament. Novela umožňuje mestám a obciam obmedziť čas predaja alkoholu s cieľom chrániť verejné zdravie, verejný poriadok, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.
Starosta Makarskej Zoran Paunović uviedol, že cieľom nie je zavádzať zákazy pre samotné zákazy, ale zachovať poriadok, pokoj a príjemnú atmosféru pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Dodal, že je rád, že práve Makarská je v tejto oblasti prvým mestom v Chorvátsku.
V ostatných rokoch sa v chorvátskych médiách aj na sociálnych sieťach často objavovali zábery opitých turistov, ktorí v nočných hodinách močili na verejnosti, robili hluk a narúšali verejný poriadok. Makarská s približne 13-tisíc obyvateľmi privítala vlani takmer 340-tisíc turistov.
Podobný zákaz už avizoval aj starosta Splitu, ktorý sa v ostatných rokoch stal známym problémami s opitými návštevníkmi. O zavedení rovnakého opatrenia uvažujú aj ďalšie obľúbené destinácie vrátane ostrova Hvar a pobrežného mesta Zadar.
Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím chorvátskej ekonomiky a tvorí približne pätinu hrubého domáceho produktu krajiny. Chorvátsko navštívilo minulý rok takmer 22 miliónov turistov, ktorí smerujú predovšetkým na pobrežie Jadranského mora s viac ako tisíckou ostrovov a ostrovčekov.
Zdroj: SITA.sk - Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch, chce obmedziť výtržnosti turistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátske letovisko Makarská zaviedlo zákaz predaja alkoholu v obchodoch počas nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo v utorok rozhodlo, že alkohol nebude možné kúpiť od 21:00 do 6:00 h. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie.
Rozhodnutie nadväzuje na májovú zmenu obchodného zákona, ktorú schválil chorvátsky parlament. Novela umožňuje mestám a obciam obmedziť čas predaja alkoholu s cieľom chrániť verejné zdravie, verejný poriadok, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.
Starosta Makarskej Zoran Paunović uviedol, že cieľom nie je zavádzať zákazy pre samotné zákazy, ale zachovať poriadok, pokoj a príjemnú atmosféru pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Dodal, že je rád, že práve Makarská je v tejto oblasti prvým mestom v Chorvátsku.
V ostatných rokoch sa v chorvátskych médiách aj na sociálnych sieťach často objavovali zábery opitých turistov, ktorí v nočných hodinách močili na verejnosti, robili hluk a narúšali verejný poriadok. Makarská s približne 13-tisíc obyvateľmi privítala vlani takmer 340-tisíc turistov.
Podobný zákaz už avizoval aj starosta Splitu, ktorý sa v ostatných rokoch stal známym problémami s opitými návštevníkmi. O zavedení rovnakého opatrenia uvažujú aj ďalšie obľúbené destinácie vrátane ostrova Hvar a pobrežného mesta Zadar.
Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím chorvátskej ekonomiky a tvorí približne pätinu hrubého domáceho produktu krajiny. Chorvátsko navštívilo minulý rok takmer 22 miliónov turistov, ktorí smerujú predovšetkým na pobrežie Jadranského mora s viac ako tisíckou ostrovov a ostrovčekov.
Zdroj: SITA.sk - Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch, chce obmedziť výtržnosti turistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Upracte si a premeňte kuchyňu na miesto, kde sa budete cítiť uvoľnene
Upracte si a premeňte kuchyňu na miesto, kde sa budete cítiť uvoľnene
<< predchádzajúci článok
Slovensko píše očnú históriu. Medzi prvými v Európe získalo prístup k revolučnej šošovke
Slovensko píše očnú históriu. Medzi prvými v Európe získalo prístup k revolučnej šošovke