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15. júla 2026

Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch, chce obmedziť výtržnosti turistov


Tagy: Dovolenka v Chorvátsku Makarská zákaz predaja alkoholu

Chorvátske prímorské letovisko Makarská sa stalo prvým mestom v krajine, ktoré zakázalo nočný predaj alkoholu v obchodoch. Opatrenie má obmedziť rušenie verejného poriadku spôsobované najmä opitými ...



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gettyimages 2261431042 676x454 15.7.2026 (SITA.sk) - Chorvátske prímorské letovisko Makarská sa stalo prvým mestom v krajine, ktoré zakázalo nočný predaj alkoholu v obchodoch. Opatrenie má obmedziť rušenie verejného poriadku spôsobované najmä opitými turistami.


Chorvátske letovisko Makarská zaviedlo zákaz predaja alkoholu v obchodoch počas nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo v utorok rozhodlo, že alkohol nebude možné kúpiť od 21:00 do 6:00 h. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie.

Rozhodnutie nadväzuje na májovú zmenu obchodného zákona, ktorú schválil chorvátsky parlament. Novela umožňuje mestám a obciam obmedziť čas predaja alkoholu s cieľom chrániť verejné zdravie, verejný poriadok, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.

Starosta Makarskej Zoran Paunović uviedol, že cieľom nie je zavádzať zákazy pre samotné zákazy, ale zachovať poriadok, pokoj a príjemnú atmosféru pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Dodal, že je rád, že práve Makarská je v tejto oblasti prvým mestom v Chorvátsku.

V ostatných rokoch sa v chorvátskych médiách aj na sociálnych sieťach často objavovali zábery opitých turistov, ktorí v nočných hodinách močili na verejnosti, robili hluk a narúšali verejný poriadok. Makarská s približne 13-tisíc obyvateľmi privítala vlani takmer 340-tisíc turistov.

Podobný zákaz už avizoval aj starosta Splitu, ktorý sa v ostatných rokoch stal známym problémami s opitými návštevníkmi. O zavedení rovnakého opatrenia uvažujú aj ďalšie obľúbené destinácie vrátane ostrova Hvar a pobrežného mesta Zadar.

Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím chorvátskej ekonomiky a tvorí približne pätinu hrubého domáceho produktu krajiny. Chorvátsko navštívilo minulý rok takmer 22 miliónov turistov, ktorí smerujú predovšetkým na pobrežie Jadranského mora s viac ako tisíckou ostrovov a ostrovčekov.


Zdroj: SITA.sk - Makarská zakázala nočný predaj alkoholu v obchodoch, chce obmedziť výtržnosti turistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka v Chorvátsku Makarská zákaz predaja alkoholu
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