Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dorota
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci – VIDEO


Tagy: Bezpečnosť Česká polícia Český minister vnútra Minister vnútra SR Polícia Spolupráca

Slovensko momentálne stojí na prahu reformy verejnej správy, pričom po vzore Českej republiky by sme sa mali vrátiť k systému takzvaných strediskových obcí. Uviedol to v piatok po stretnutí so svojim ...



Zdieľať
estok 676x477 6.2.2026 (SITA.sk) - Slovensko momentálne stojí na prahu reformy verejnej správy, pričom po vzore Českej republiky by sme sa mali vrátiť k systému takzvaných strediskových obcí.


Uviedol to v piatok po stretnutí so svojim českým rezortným kolegom Lubomírom Metnarom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Zároveň pripomenul, že u nás túto funkciu plnia centrá zdieľaných služieb.

„Tak aby jedna stredisková obec poskytovala svoje služby viacerým menším,“ povedal minister s tým, že reforma by mala byť postavená práve na tomto princípe.

Dohoda o policajnej spolupráci


Ministri v piatok zároveň podpísali Dohodu o policajnej spolupráci. Podľa Šutaja Eštoka sa v tejto súvislosti zhodli napríklad na dôležitosti boja proti drogám. „Je to téma, proti ktorej musíme spoločne bojovať, pretože zločin nepozná hraníc a tu bude nesmierne dôležitá vzájomná spolupráca,“ skonštatoval slovenský minister.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Doplnil, že SR a ČR sa zhodujú aj v potrebe boja proti látkam simulujúcim účinky drog, ktoré sú momentálne verejne dostupné. „Toto je rovnako jedna z tém, kde sme sa zhodli, že ten náš postoj musí byť nekompromisný, či už z hľadiska legislatívnych zmien alebo aj pri rokovaní na pôde Európskej únie a Európskej komisie,“ doplnil Šutaj Eštok.

Oblasť bezpečnosti


Podľa Metnara sa ČR a SR v oblasti bezpečnosti zhodujú vo všetkých oblastiach. „Prebrali sme bezpečnostné aspekty, čo sa týka kriminality, drog, kyberbezpečnosti, aj čo sa týka fungovania európskych bezpečnostných agentúr,“ povedal. Pokiaľ ide o oblasti verejnej správy a samosprávy, ČR má podľa Metnara skúsenosti s fungovaním strediskového systému. „Tu sme da dohodli, že budeme v tejto oblasti spolupracovať,“ uviedol český minister.

Pokiaľ ide o Dohodu o policajnej spolupráci, ktorá nahrádza zmluvu z roku 2014, jej súčasťou je aj úprava cezhraničných zásahov polícií oboch štátov. Podľa Metnara tiež umožní rýchlejšie zdieľanie informácií. „Pretože v súčasnosti ide o čas,“ dodal český minister.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Česká polícia Český minister vnútra Minister vnútra SR Polícia Spolupráca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kaliňákovo ministerstvo považuje rozhodnutie prokurátora Remetu za nedostatočné, podá podnet na preskúmanie jeho postupu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 