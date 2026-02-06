Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

06. februára 2026

Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier


68517a818e52c389712895 676x451 6.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Milána. Zúčastní sa tam na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026 a stretne sa aj so slovenskými hokejistami.

Symbolické gesto


Prezident tak bude na štadióne San Siro spoločne s tisíckami športovcov a hostí sledovať program, ktorý má symbolizovať spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Pred začiatkom ceremoniálu sa Pellegrini zúčastní spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ uviedla prezidentská kancelária. Pellegrini sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.

Slovenský olympijský dom


Program prezidenta bude pokračovať otvorením Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca. Pozvanie na toto otvorenie prijal aj český prezident. Kancelária pripomenula, že Slovenský olympijský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána.

„Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy - Držíme spolu,“ dodala kancelária. Prezident sa má v Miláne stretnúť aj s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom v rámci bilaterálneho rokovania. Pellegrini tiež navštívi slovenský hokejový tím počas tréningu.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český prezident Prezident SR taliansky prezident Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
