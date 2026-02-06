|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier
Tagy: Český prezident Prezident SR taliansky prezident Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Milána. Zúčastní sa tam na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026 a ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Milána. Zúčastní sa tam na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026 a stretne sa aj so slovenskými hokejistami.
Prezident tak bude na štadióne San Siro spoločne s tisíckami športovcov a hostí sledovať program, ktorý má symbolizovať spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Pred začiatkom ceremoniálu sa Pellegrini zúčastní spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ uviedla prezidentská kancelária. Pellegrini sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.
Program prezidenta bude pokračovať otvorením Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca. Pozvanie na toto otvorenie prijal aj český prezident. Kancelária pripomenula, že Slovenský olympijský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána.
„Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy - Držíme spolu,“ dodala kancelária. Prezident sa má v Miláne stretnúť aj s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom v rámci bilaterálneho rokovania. Pellegrini tiež navštívi slovenský hokejový tím počas tréningu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier © SITA Všetky práva vyhradené.
Symbolické gesto
Prezident tak bude na štadióne San Siro spoločne s tisíckami športovcov a hostí sledovať program, ktorý má symbolizovať spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Pred začiatkom ceremoniálu sa Pellegrini zúčastní spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ uviedla prezidentská kancelária. Pellegrini sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.
Slovenský olympijský dom
Program prezidenta bude pokračovať otvorením Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca. Pozvanie na toto otvorenie prijal aj český prezident. Kancelária pripomenula, že Slovenský olympijský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána.
„Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy - Držíme spolu,“ dodala kancelária. Prezident sa má v Miláne stretnúť aj s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom v rámci bilaterálneho rokovania. Pellegrini tiež navštívi slovenský hokejový tím počas tréningu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Český prezident Prezident SR taliansky prezident Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO
Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Demokrati chcú poraziť Fica, pod petíciu za vyhlásenie referenda sa podľa Naďa podpísali aj rodinní príslušníci premiéra – VIDEO
Demokrati chcú poraziť Fica, pod petíciu za vyhlásenie referenda sa podľa Naďa podpísali aj rodinní príslušníci premiéra – VIDEO