Slovensko po 17 rokoch prepísalo štatistiky. Vlani zomrelo viac ľudí, ako sa narodilo

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - V roku 2020 bola úmrtnosť na Slovensku vyššia ako pôrodnosť. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslalo komunikačné oddelenie úradu. Počet úmrtí dosiahol vlani 59,1-tisíc osôb, narodilo sa 56,7-tisíc živých detí. V krajine tak po 17 rokoch mortalita prevýšila natalitu.Slovensko malo na konci roka 2020 celkovo 5 459 781 obyvateľov, z toho 49 percent mužov a 51 percent žien. Počet obyvateľov medziročne vzrástol o 1 908 osôb. Nárast celkového počtu obyvateľov SR v roku 2020 sa podarilo dosiahnuť len vďaka migračnému prírastku, teda skutočnosti, že počet prisťahovaných ľudí výraznejšie prevýšil skupinu vysťahovaných zo SR.V predošlých desiatich rokoch ročne na Slovensku pribúdalo od 5 do 12-tisíc obyvateľov. Celkovo 58,2 percenta prisťahovaných ľudí tvorili Slováci. Počet vysťahovaných osôb klesol na najnižšiu hodnotu od roku 2012. Zo Slovenska sa vysťahovalo vyše 2,4 tisíc ľudí.„Je to dôsledok vplyvu situácie spojenej s pandémiou vírusu COVID-19 . Na Slovensku zomrelo v minulom roku výrazne viac ľudí, ako sa narodilo, takže prvýkrát od roku 2003 došlo k prirodzenému úbytku obyvateľstva, a to o 2 439 osôb,“ povedala Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.Počet zomretých bol v dôsledku ochorenia COVID-19 medziročne vyšší o 5,9 tisíca osôb, čo predstavuje viac ako desaťpercentný nárast. Na Slovensku zároveň klesá pôrodnosť. Na celom území sa v minulom roku narodilo 56 650 detí, čo je o 404 živonarodených menej ako v roku 2019. Počet narodených detí bol zároveň nižší ako priemer predošlých piatich rokov (2015 až 2019), keď sa ročne rodilo v priemere 57,2 tisíca živonarodených detí.Len v troch krajoch z ôsmich bola vlani pôrodnosť vyššia ako úmrtnosť. Najväčší úbytok populácie zaznamenali štatistici v Nitrianskom kraji, v ktorom zomrelo v roku 2020 celkovo 2 798 osôb. Najväčší prirodzený prírastok zaznamenal Bratislavský kraj, v ktorom sa vlani narodilo viac ako 8 300 detí.Najvyšší prirodzený úbytok obyvateľov v absolútnych číslach či v prepočte na stotisíc obyvateľov mali vlani Nitriansky, Trenčiansky a Banskobystrický kraj, v ktorých sa počet obyvateľov znížil vplyvom vyššej úmrtnosti než pôrodnosti o 1 500 až 2 500 obyvateľov.„V týchto troch krajoch bola aj najvyššia miera úmrtnosti a najnižší počet pôrodov na 100-tisíc obyvateľov. Súčasne úbytok obyvateľstva v rámci vyššej úmrtnosti zaznamenali aj Trnavský a Žilinský kraj,“ uviedla Zuzana Podmanická.Najväčší celkový prírastok mal Bratislavský kraj, v ktorom sa počet obyvateľov medziročne zvýšil o 7 400 ľudí. Okrem prevažujúcej pôrodnosti, ktorá prekonala aj úmrtnosť zvýšenú koronavírusom, ide o kraj s najsilnejším prírastkom prisťahovaných z iných krajov na Slovensku. Vyššia miera migrácie a prisťahovaní nakoniec viedli k celkovému miernemu rastu počtu obyvateľov aj v Trnavskom kraji.Prešovský kraj mal vlani najvýraznejšiu prevahu narodených nad zomretými, súčasne však zaznamenal najvyšší odlev obyvateľov, ktorí sa odsťahovali z kraja. Preto sa celkový prírastok jeho obyvateľov v porovnaní s predošlými rokmi výrazne znížil. Mierny nárast počtu obyvateľov zaznamenal aj Košický kraj.