Slovensko po skúsenosti s totalitou musí pomáhať v boji za slobodu, tvrdí europoslankyňa Lexmann

9.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko vzhľadom na svoju historickú skúsenosť s totalitou má morálnu povinnosť pomáhať v boji za slobodu tým, ktorým je upieraná. Uviedla to vo svojom stanovisku poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann KDH /EĽS) v súvislosti so schválením rezolúcie Európskeho parlamentu ku Hongkongu.Rezolúciu, ktorej spoluautorkou je aj Lexmann, europoslanci prijali 8. júla. Stanovisko poskytol Peter Kravčák z jej kancelárie.Lexmann je presvedčená, že ochrana ľudských práv a dôstojnosti človeka by mala byť primárnym cieľom každého politika nielen na európskej úrovni, ale i v zahraničnej politike. Poukázala, že v rámci rezolúcie sa jej podarilo vyjednať rázne znenie, ktoré zaväzuje európsku zahraničnú politiku k principiálnym postupom voči porušovaniu ľudských práv vo svete.„Jasným príkladom je bojkot Zimných olympijských hier v Pekingu, a to prostredníctvom neúčasti oficiálnych politických špičiek či zohľadnenie ľudskoprávnej situácie v prípadnom pokračovaní ratifikačného procesu investičnej dohody s Čínou,“ priblížila.