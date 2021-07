V Holandsku sa prudko zvyšuje počet nakazených, vláda sprísňuje viaceré opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Holandská vláda opäť zavádza niektoré obmedzenia na boj proti šíreniu koronavírusu . Rozhodla sa tak po prudkom náraste nových prípadov, a to najmä medzi mladými ľuďmi.Dočasný predseda vlády Mark Rutte v piatok uviedol, že bary budú od tohto víkendu otvorené len do polnoci. Kluby a diskotéky zatvorili. "Žiadna zábava, ale je to nevyhnutné," povedal politik.V krajine hlásia denne takmer sedemtisíc nových prípadov. Uplynulé týždne pritom mali okolo tisíc infikovaných denne. "Všetko smerovalo k dobrému letu, a stále v to aj dúfame, ale mrak zatienil slnko," vyjadril sa Rutte.Fakt, že vírus sa začal šíriť najmä medzi mladými ľuďmi, vyvolal polemiku o tom, či fungoval systém, ktorý nariadil pred vstupom do klubov podstúpiť testovanie. Vláda tiež zavedie sociálne odstupy. Nariadenia by mali platiť minimálne do 13. augusta.