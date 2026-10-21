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21. októbra 2026
Postavil sa Trump na stranu Ruska? Washington podľa bývalého amerického generála tlačí Ukrajinu k ústupkom
Tagy: Americký prezident európska bezpečnosť Protiraketový systém Patriot ruské hrozby Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinská vláda Ukrajinský prezident územné ústupky Vojna na Ukrajine
Ben Hodges obvinil Biely dom z oslabovania ukrajinskej obrany a varoval pred dôsledkami obmedzovania vojenskej pomoci. Kriticky sa vyjadril aj bývalý americký veľvyslanec pri NATO Kurt Volker.
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21.10.2026 (SITA.sk) - Ben Hodges obvinil Biely dom z oslabovania ukrajinskej obrany a varoval pred dôsledkami obmedzovania vojenskej pomoci. Kriticky sa vyjadril aj bývalý americký veľvyslanec pri NATO Kurt Volker.
Americký prezident Donald Trump svojimi rozhodnutiami zámerne oslabuje schopnosť Ukrajiny brániť sa ruskej agresii a vyvíja tlak na Kyjev, aby pristúpil na územné ústupky. V rozhovore pre Euronews to vyhlásil bývalý veliteľ amerických pozemných síl v Európe, generálporučík vo výslužbe Ben Hodges. Podľa neho sa súčasná administratíva vo Washingtone prikláňa na stranu Moskvy a jej postup môže mať pre Ukrajincov vážne dôsledky.
„Nikdy nemal v úmysle podporovať Ukrajinu a chystal sa postaviť na stranu Ruska. Všetky signály tomu nasvedčovali,“ povedal Hodges o Trumpovi. Dodal, že neverí v otvorenosť americkej administratívy pri vysvetľovaní jej krokov voči Rusku a Ukrajine. Podľa bývalého generála bolo smerovanie Bieleho domu predvídateľné už od začiatku Trumpovho druhého funkčného obdobia.
Hodges poukázal najmä na nedávne rozhodnutia Washingtonu, ktoré podľa neho obmedzujú možnosti Ukrajiny reagovať na ruské útoky. Trump vyzval Kyjev, aby prestal útočiť na ruské rafinérie. Ukrajinská vláda deklarovala ochotu tak urobiť pod podmienkou, že Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kremeľ však takýto návrh odmietol. Americký prezident zároveň upustil od uplatnenia nových sankcií proti Rusku, ktoré podporovali zákonodarcovia oboch hlavných amerických strán.
Ďalším sporným bodom sú dodávky amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot a rakiet do nich. Európske krajiny a Kanada nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) označovaného ako PURL, dodávky však komplikuje nedostatok dostupnej výzbroje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok upozornil, že nový balík rakiet naďalej čaká na podpis amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Podľa Zelenského čakajú európski partneri aj na súhlas Washingtonu s odovzdaním rakiet Patriot z vlastných zásob.
Hodges je presvedčený, že nejde iba o technické alebo logistické problémy, ale o zámerný politický tlak. „Administratíva dokonca bráni iným krajinám, aby tieto systémy dodávali Kyjevu,“ vyhlásil. Podľa jeho názoru sa Washington snaží prinútiť Ukrajinu prijať dohodu, ktorá by Rusku umožnila ponechať si okupované územia, prípadne získať ďalšie. Predstaviteľ NATO však pre Euronews uviedol, že dodávky v rámci programu PURL pokračujú, hoci konkrétne zásielky systémov Patriot odmietol komentovať.
Trumpov postup kritizoval aj bývalý americký veľvyslanec pri NATO Kurt Volker, ktorý pôsobil počas jeho prvého prezidentského obdobia. „Na tom, čo Trump robí, je desivé to, že to má pre Ukrajincov skutočné dôsledky, pri ktorých ide o život a smrť,“ povedal. Obaja bývalí americkí predstavitelia zároveň varovali, že ak ruský prezident Vladimir Putin nadobudne presvedčenie, že Washington stojí na strane Moskvy, môže ho to povzbudiť k ďalšiemu stupňovaniu útokov.
Hodges preto vyzval európske štáty na tvrdší postup proti Rusku vrátane dôslednej reakcie na sabotážne operácie a ďalšie formy hybridných útokov. Navrhol napríklad zadržiavanie plavidiel ruskej takzvanej tieňovej flotily v Čiernom mori, zastavenie vydávania víz ruským občanom vstupujúcim do Európskej únie a prehodnotenie využitia zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny.
Európa musí Rusku povedať: „Vždy, keď dôjde k incidentu, skonfiškujeme plavidlo tieňovej flotily v Čiernom mori,“ povedal Hodges. „A ako je do pekla možné, že Rusi naďalej dostávajú víza na pohyb po Európe,“ položil otázku. Volker dodal, že Európa musí „začať bojovať proti hybridným útokom, inak jeden z nich povedie k veľkej eskalácii“. Podotkol tiež, že Rusko by malo niesť zodpovednosť, ak v dôsledku takýchto incidentov dôjde k civilným obetiam.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Postavil sa Trump na stranu Ruska? Washington podľa bývalého amerického generála tlačí Ukrajinu k ústupkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump svojimi rozhodnutiami zámerne oslabuje schopnosť Ukrajiny brániť sa ruskej agresii a vyvíja tlak na Kyjev, aby pristúpil na územné ústupky. V rozhovore pre Euronews to vyhlásil bývalý veliteľ amerických pozemných síl v Európe, generálporučík vo výslužbe Ben Hodges. Podľa neho sa súčasná administratíva vo Washingtone prikláňa na stranu Moskvy a jej postup môže mať pre Ukrajincov vážne dôsledky.
„Nikdy nemal v úmysle podporovať Ukrajinu a chystal sa postaviť na stranu Ruska. Všetky signály tomu nasvedčovali,“ povedal Hodges o Trumpovi. Dodal, že neverí v otvorenosť americkej administratívy pri vysvetľovaní jej krokov voči Rusku a Ukrajine. Podľa bývalého generála bolo smerovanie Bieleho domu predvídateľné už od začiatku Trumpovho druhého funkčného obdobia.
Obmedzovanie možností
Hodges poukázal najmä na nedávne rozhodnutia Washingtonu, ktoré podľa neho obmedzujú možnosti Ukrajiny reagovať na ruské útoky. Trump vyzval Kyjev, aby prestal útočiť na ruské rafinérie. Ukrajinská vláda deklarovala ochotu tak urobiť pod podmienkou, že Moskva zastaví útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kremeľ však takýto návrh odmietol. Americký prezident zároveň upustil od uplatnenia nových sankcií proti Rusku, ktoré podporovali zákonodarcovia oboch hlavných amerických strán.
Ďalším sporným bodom sú dodávky amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot a rakiet do nich. Európske krajiny a Kanada nakupujú americké zbrane pre Ukrajinu prostredníctvom mechanizmu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) označovaného ako PURL, dodávky však komplikuje nedostatok dostupnej výzbroje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok upozornil, že nový balík rakiet naďalej čaká na podpis amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Podľa Zelenského čakajú európski partneri aj na súhlas Washingtonu s odovzdaním rakiet Patriot z vlastných zásob.
Hodges je presvedčený, že nejde iba o technické alebo logistické problémy, ale o zámerný politický tlak. „Administratíva dokonca bráni iným krajinám, aby tieto systémy dodávali Kyjevu,“ vyhlásil. Podľa jeho názoru sa Washington snaží prinútiť Ukrajinu prijať dohodu, ktorá by Rusku umožnila ponechať si okupované územia, prípadne získať ďalšie. Predstaviteľ NATO však pre Euronews uviedol, že dodávky v rámci programu PURL pokračujú, hoci konkrétne zásielky systémov Patriot odmietol komentovať.
Ďalšie stupňovanie útokvov?
Trumpov postup kritizoval aj bývalý americký veľvyslanec pri NATO Kurt Volker, ktorý pôsobil počas jeho prvého prezidentského obdobia. „Na tom, čo Trump robí, je desivé to, že to má pre Ukrajincov skutočné dôsledky, pri ktorých ide o život a smrť,“ povedal. Obaja bývalí americkí predstavitelia zároveň varovali, že ak ruský prezident Vladimir Putin nadobudne presvedčenie, že Washington stojí na strane Moskvy, môže ho to povzbudiť k ďalšiemu stupňovaniu útokov.
Hodges preto vyzval európske štáty na tvrdší postup proti Rusku vrátane dôslednej reakcie na sabotážne operácie a ďalšie formy hybridných útokov. Navrhol napríklad zadržiavanie plavidiel ruskej takzvanej tieňovej flotily v Čiernom mori, zastavenie vydávania víz ruským občanom vstupujúcim do Európskej únie a prehodnotenie využitia zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny.
Európa musí Rusku povedať: „Vždy, keď dôjde k incidentu, skonfiškujeme plavidlo tieňovej flotily v Čiernom mori,“ povedal Hodges. „A ako je do pekla možné, že Rusi naďalej dostávajú víza na pohyb po Európe,“ položil otázku. Volker dodal, že Európa musí „začať bojovať proti hybridným útokom, inak jeden z nich povedie k veľkej eskalácii“. Podotkol tiež, že Rusko by malo niesť zodpovednosť, ak v dôsledku takýchto incidentov dôjde k civilným obetiam.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Postavil sa Trump na stranu Ruska? Washington podľa bývalého amerického generála tlačí Ukrajinu k ústupkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident európska bezpečnosť Protiraketový systém Patriot ruské hrozby Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinská vláda Ukrajinský prezident územné ústupky Vojna na Ukrajine
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