Slovensko podľa KDH nevie efektívne využiť eurofondy na financovanie systémových reforiem v sociálnej oblasti

Treba odhodiť politické tričká

Sú na okraji spoločnosti

25.3.2024 (SITA.sk) - Slovensko má síce k dispozícii eurofondy aj na financovanie sociálnej oblasti, a teda aj na podporu zdravotne znevýhodnených detí a dospelých, avšak tieto nie je dlhodobo schopné efektívne využiť na systémové reformy, ktoré by zabezpečili lepšie fungovanie sektora.Uviedla to v pondelok europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann po rokovaní s ministrom práce a sociálnych vecí ČR Marianom Jurečkom , komisárkou pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzanou Stavrovskou , predstaviteľmi strán KDH, Progresívne Slovensko hnutia Slovensko , zástupcom SK8 a organizáciami, ktoré sa venujú pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením.Podľa predsedníčky poslaneckého klubu KDH a expertky na sociálnu oblasť Martiny Holečkovej , je na čase odhodiť politické tričká a začať v oblasti pomoci rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými ťahať za jeden povraz.„Mrzí ma preto, že pozvanie na náš okrúhly stôl neprijali zástupcovia ministerstva práce a koaličných strán. Na okrúhlom stole zaznelo viacero dôležitých podnetov, ktoré už čoskoro pretavíme do návrhov zákonov v parlamente. Napríklad na najbližšiu schôdzu budem predkladať návrh zákona, aby sa príspevok pre domácich opatrovateľov nekrátil, ak ich príjem presiahne 2,5 násobok životného minima," uviedla Holečková.Zdravotne znevýhodnení sú podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Veroniky Veslárovej dlhodobo na okraji tejto spoločnosti.„Obce a mestá majú v súčasnosti skutočne poddimenzovanú opatrovateľskú službu v domácnosti a odľahčovacia služba nám funguje len na papieri. My v Progresívnom Slovensku urobíme všetko preto, aby sme docielili lepší život pre osoby so zdravotným znevýhodnením,” dodáva.