Pred druhým kolom volieb narastie počet hoaxov, existujú štyri dôvody šírenia dezinformácií

Hoaxy sú súčasťou volieb

Najsledovanejší kanál je nefunkčný

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Štátna autorita neexistuje

25.3.2024 (SITA.sk) - V období pred druhým kolom prezidentských volieb narastie počet hoaxov a dezinformácií. Informoval o tom zakladateľ portálu Hoaxy a podvody David Púchovský, ktorý upozornil na štyri dôvody šírenia dezinformácií a hoaxov pred druhým kolom prezidentských volieb.„V prípade hoaxov platí, že ak niečo funguje v zahraničí, po čase to príde aj na Slovensko," upozornil Púchovský s tým, že dezinformácie a hybridné hrozby sú súčasťou volieb v každej krajine a pripomenul intenzívne šírenie falošných správ o českých prezidentských voľbách.Ďalším dôvodom je podľa Púchovského tesný rozdiel medzi oboma kandidátmi. Ako vysvetlil, volebné modely a prieskumy naznačujú, že výsledok volieb bude veľmi tesný, čo zvyšuje napätie v štáboch jednotlivých kandidátov, v ich politických zázemiach ako aj u priaznivcov.„Nepokojná atmosféra a neistý výsledok sú spúšťačom hybridného pôsobenia. Pripomeňme si, že minulý rok sa práve preto na Slovensku objavil hoax o sfalšovaných voľbách, no keď neskôr prieskumy naznačovali úspech strán stojacich za jeho šírením, logicky od neho upustili. Dnes to bude iné, rozdiel je tesný," dodal Púchovský a pokračoval, že na Slovensku došlo k obmedzeniu činnosti odborov a útvarov strategických komunikácií.„Napríklad, najsledovanejší policajný kanál proti hoaxom je nefunkčný," uviedol Púchovský, podľa ktorého aj z tohto dôvodu tvorcovia falošných správ využívajú príležitosť pokračovať vo svojej činnosti.„Vedia totiž, že neexistuje štátna autorita, ktorá by ich minimálne efektívnou komunikáciou eliminovala," upozornil zakladateľ portálu Hoaxy a podvody. Ako posledný dôvod zvýšeného počtu predvolebných hoaxov pripomenul aj prieskumy, podľa ktorých je Slovensko jednou z "najzakonšpirovanejších" krajín EÚ.„V takomto prostredí sa ľahko tvoria a šíria falošné správy o akejkoľvek téme, voľby nevynímajúc," uzavrel Púchovský.