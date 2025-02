Slovensko podľa Klubu 500 nepotrebuje falošné strašenie o vystúpení z Únie, ale opatrenia na podporu konkurencieschopnosti

Riziká pre slovenský priemysel

Výzva vláde aj opozícii

6.2.2025 (SITA.sk) - Združenie Klub 500 dôrazne odmietlo šírenie tvrdení o tom, že Slovensko smeruje k vystúpeniu z Európskej únie (EÚ) . Podnikatelia zdôraznili, že vládna politika nijakým spôsobom nevedie k takémuto kroku a považujú protesty založené na tomto naratíve za neopodstatnené a škodlivé pre stabilitu krajiny."Politická diskusia sa musí sústrediť na skutočné výzvy, ktorým Slovensko čelí. A to najmä na zlepšenie podnikateľského prostredia energetickú bezpečnosť a strategické ekonomické rozhodnutia v kontexte rastúcej globálnej neistoty," zdôraznil Tibor Gregor , výkonný riaditeľ Klubu 500.Združenie zdôraznilo, že Slovensko ako priemyselná a exportne orientovaná ekonomika nemôže fungovať v prostredí neustálej politickej polarizácie . "Namiesto zbytočného vyvolávania strachu a protestov, ktoré podkopávajú dôveru investorov a stabilitu podnikateľského prostredia, je potrebné sústrediť sa na posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska," objasnil Gregor.Klub 500 zároveň poukázal na to, že riziká pre slovenský priemysel prichádzajú zvonku. A to vo forme začínajúcej obchodnej vojny medzi USA a zvyškom sveta, ktorá môže negatívne ovplyvniť slovenských exportérov."Hroziace clá na európske výrobky, vrátane automobilov, ocele či iných priemyselných produktov, by mohli negatívne ovplyvniť našich exportérov, znížiť investície a ohroziť pracovné miesta. V kombinácii s vysokými cenami energií a rastúcou reguláciou v EÚ sa slovenské firmy ocitajú v situácii, kde je konkurencieschopnosť čoraz viac pod tlakom," vysvetlil Gregor.Znepokojenie podľa Klubu 500 vyvolala aj zmena postoja Ukrajiny vo vzťahu k dodávkam plynu pre Slovensko, čo ohrozilo energetickú bezpečnosť viacerých krajín vrátane Slovenska. "Považujeme za paradoxné, že práve Slovensko patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny v pomere k svojmu HDP, a napriek tomu sme vystavení jednostranným krokom, ktoré majú vážne hospodárske dôsledky," dodal Gregor.Klub 500 preto vyzval vládu SR aj opozíciu , aby sa sústredili na riešenie skutočných výziev, ako sú energetická bezpečnosť, podpora investícií do priemyslu a inovácie, reakcia na obchodnú vojnu a znižovanie byrokratickej záťaže. Združenie taktiež uvítalo aktívnu obhajobu ekonomických záujmov Slovenska na európskej úrovni predsedom vlády SR Robertom Ficom "Slovensko dnes nepotrebuje rozdeľovanie spoločnosti na základe falošných obáv, ale jednotný postup v otázkach, ktoré skutočne ovplyvnia budúcnosť krajiny. Klub 500 preto apeluje na všetkých politických predstaviteľov, aby sa namiesto eskalácie konfliktov venovali riešeniam, ktoré zabezpečia dlhodobý hospodársky rast, ochranu pracovných miest a stabilné podnikateľské prostredie," uzavrel Gregor.Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov.