Terno otvára modernú predajňu vo Hviezdoslavove

6.2.2025 (SITA.sk) - Reťazec Terno otvára novú predajňu v obci Hviezdoslavov. Bezbariérová predajňa s najmodernejším vybavením ponúkne obyvateľom tejto rýchlo rastúcej lokality pestrý sortiment potravín, čo ocenia najmä tí, ktorí vyhľadávajú vysokú kvalitu za výhodné ceny.Veľkometrážna predajňa Terno o rozlohe 615 m2 sa nachádza na adrese Obchodná 1663 a je lokalizovaná v blízkosti rezidenčnej štvrte Hviezdne bývanie. Zákazníkom ponúkne príjemné nakupovanie sedem dní v týždni, pričom jej súčasťou sú aj dve samoobslužné pokladne a priestranné bezplatné parkovisko."Veríme, že pestrá skladba potravín s takmer 60-percentným podielom slovenských výrobkov vo veľkoryso a prehľadne koncipovanej predajni osloví našich nových zákazníkov, ktorí zaiste ocenia aj viac ako sto cenovo výhodných produktov našej privátnej značky Terka. Zákazníci sa tiež môžu tešiť na pult mäsiarstva Danubius priamo v predajni," hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno. Ide pritom v poradí už o druhú novootvorenú predajňu Terno v tomto roku, pričom expanzia v prvom kvartáli ešte nekončí.Nová predajňa bude otvorená od pondelka do piatku od 6:00 do 20:00, v sobotu od 6:00 do 19:00 a v nedeľu od 7:00 do 18:00, aby vyšla v ústrety potrebám zákazníkov s rôznorodým životným štýlom. Pre ešte výhodnejší nákup má slovenský potravinový reťazec Terno široko koncipovaný vernostný program, ktorý zahŕňa pravidelné zľavy na vybraný sortiment, narodeninové a meninové zľavy či zvýhodnené ceny pre seniorov. Každý zákazník má možnosť pri platení za nákup ušetriť čas i prírodu tým, že si nechá zaslať svoj pokladničný blok priamo na e-mail. Viac informácií nájdete na www.terno.sk