Slovensko podľa Klusa podporuje zavedenie COVID-19 certifikátov, ktoré ľuďom umožnia voľný pohyb v EÚ

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko podporuje skoré zavedenie COVID-19 certifikátu, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v Európskej únii (EÚ) pri zachovaní potrebnej bezpečnosti.Počas dnešnej neformálnej videokonferencie ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských krajín EÚ to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Takýto certifikát by podľa neho okrem údajov o samotnom očkovaní mal obsahovať aj informácie o absolvovaných testovaniach či prípadnom prekonaní ochorenia COVID-19.„V čase rôznych obmedzení na vnútorných hraniciach únie by možnosť preukázať sa takýmto komplexným certifikátom, napríklad vo forme QR kódu v našich mobiloch, mohla odbremeniť ľudí od zbytočnej byrokracie. Samozrejme, všetko musí podliehať prísnej ochrane osobných údajov a zachovaniu potrebnej úrovne anonymity,” uviedol Klus.Zároveň zdôraznil, že v rámci zotavovania EÚ po koronakríze je potrebné pokročiť nielen v ekonomickej obnove, ale aj v zelenej a digitálnej transformácii.„Čelíme bezprecedentným výzvam, no príliš často sa zameriavame na zdolávanie problémov, než aby sme konali proaktívne a snažili sa krízam predchádzať. Otvorená diskusia s našimi občanmi o budúcnosti Európy je preto nevyhnutnosťou, ktorá prispeje k obnove dôvery v spoločný európsky projekt,” dodal Klus.