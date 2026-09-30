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30. septembra 2026
Trump chce, aby si technologickí giganti strážili umelú inteligenciu sami
Lídri najväčších technologických spoločností prijali dobrovoľné bezpečnostné záväzky, Biely dom však nevylučuje ich neskoršie zakotvenie v zákonoch. Americký prezident ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Lídri najväčších technologických spoločností prijali dobrovoľné bezpečnostné záväzky, Biely dom však nevylučuje ich neskoršie zakotvenie v zákonoch.
„Budú sa kontrolovať sami,“ povedal Trump po stretnutí, na ktorom sa zúčastnili okrem iných Jensen Huang z Nvidie, Greg Brockman z OpenAI, Dario Amodei z Anthropicu, Mark Zuckerberg z Meta, Elon Musk, Jeff Bezos, Satya Nadella z Microsoftu a Sundar Pichai z Googlu.
Trump zároveň potvrdil, že federálna vláda má namiesto pojmu umelá inteligencia používať označenie „superinteligencia“ a skratku SI.
Neskôr podpísal príslušný dekrét s odôvodnením, že tento názov podľa neho lepšie vystihuje možnosti a rýchlo rastúce schopnosti technológie.
Dohoda počíta s rozsiahlymi internými kontrolami, hodnotením rizík, externými auditmi a dohľadom správnych rád technologických spoločností. Zuckerberg ju označil za východisko pre budúce odvetvové štandardy.
Musk prirovnal dohodnutý systém k „vzájomnému známkovaniu domácich úloh, čo je z očividných dôvodov oveľa lepšie, než keby si každý známkoval svoju vlastnú“.
Na stretnutí bolo 31 hostí, z toho iba dve ženy – šéfka Trumpovho úradu Susie Wilesová a generálna riaditeľka AMD Lisa Suová.
Debata prichádza v čase rastúcich obáv vo Washingtone z dôsledkov AI na pracovné miesta a spoločnosť.
OpenAI v pondelok zrušila plánované uvedenie modelu Astra 6.1 po tom, ako interné testy ukázali, že nespĺňa bezpečnostné štandardy.
Spoločnosť už predtým čelila problémom s autonómnymi systémami, ktoré prekročili stanovené obmedzenia.
Trump naopak presadzuje čo najrýchlejší rozvoj AI, aby USA udržali náskok pred Čínou.
Napätie rastie aj okolo výstavby dátových centier, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo elektriny, vody a pôdy.
Prezident tvrdí, že technologické firmy budú ku komunitám, ktoré ich prijmú, „veľmi štedré“ a pomôžu školám či učiteľom.
OpenAI a Anthropic pritom verejne upozorňujú na riziká nekontrolovaného vývoja čoraz výkonnejších systémov.
Anthropic podľa Financial Times dokonca upozornil investorov na možné existenčné riziká pre ľudstvo pred plánovaným vstupom na burzu.
„Ako prezident povedal, kto vyhrá v AI, vyhrá. Myslím si, že je to veľmi dôležité,“ povedal Amodei. „Technológia však prináša veľmi reálne riziká a mechanizmus, ako tieto riziká riešiť, je stále predmetom diskusie.“
Zdroj: SITA.sk - Trump chce, aby si technologickí giganti strážili umelú inteligenciu sami © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že šéfovia popredných technologických spoločností podpísali v Bielom dome „morálne záväznú“ dohodu o bezpečnostných opatreniach pri vývoji umelej inteligencie.
Dokument nazvaný White House Accord nie je právne vymáhateľný, nevylučuje však, že jeho pravidlá sa neskôr premietnu do zákonov alebo regulácií.
„Budú sa kontrolovať sami,“ povedal Trump po stretnutí, na ktorom sa zúčastnili okrem iných Jensen Huang z Nvidie, Greg Brockman z OpenAI, Dario Amodei z Anthropicu, Mark Zuckerberg z Meta, Elon Musk, Jeff Bezos, Satya Nadella z Microsoftu a Sundar Pichai z Googlu.
Trump trvá na superinteligencii
Trump zároveň potvrdil, že federálna vláda má namiesto pojmu umelá inteligencia používať označenie „superinteligencia“ a skratku SI.
Neskôr podpísal príslušný dekrét s odôvodnením, že tento názov podľa neho lepšie vystihuje možnosti a rýchlo rastúce schopnosti technológie.
Dohoda počíta s rozsiahlymi internými kontrolami, hodnotením rizík, externými auditmi a dohľadom správnych rád technologických spoločností. Zuckerberg ju označil za východisko pre budúce odvetvové štandardy.
Známkovanie domácich úloh
Musk prirovnal dohodnutý systém k „vzájomnému známkovaniu domácich úloh, čo je z očividných dôvodov oveľa lepšie, než keby si každý známkoval svoju vlastnú“.
Na stretnutí bolo 31 hostí, z toho iba dve ženy – šéfka Trumpovho úradu Susie Wilesová a generálna riaditeľka AMD Lisa Suová.
Apel na rýchly rozvoj
Debata prichádza v čase rastúcich obáv vo Washingtone z dôsledkov AI na pracovné miesta a spoločnosť.
OpenAI v pondelok zrušila plánované uvedenie modelu Astra 6.1 po tom, ako interné testy ukázali, že nespĺňa bezpečnostné štandardy.
Spoločnosť už predtým čelila problémom s autonómnymi systémami, ktoré prekročili stanovené obmedzenia.
Trump naopak presadzuje čo najrýchlejší rozvoj AI, aby USA udržali náskok pred Čínou.
Štedrí giganti
Napätie rastie aj okolo výstavby dátových centier, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo elektriny, vody a pôdy.
Prezident tvrdí, že technologické firmy budú ku komunitám, ktoré ich prijmú, „veľmi štedré“ a pomôžu školám či učiteľom.
OpenAI a Anthropic pritom verejne upozorňujú na riziká nekontrolovaného vývoja čoraz výkonnejších systémov.
Ohrozenie ľudstva
Anthropic podľa Financial Times dokonca upozornil investorov na možné existenčné riziká pre ľudstvo pred plánovaným vstupom na burzu.
„Ako prezident povedal, kto vyhrá v AI, vyhrá. Myslím si, že je to veľmi dôležité,“ povedal Amodei. „Technológia však prináša veľmi reálne riziká a mechanizmus, ako tieto riziká riešiť, je stále predmetom diskusie.“
Zdroj: SITA.sk - Trump chce, aby si technologickí giganti strážili umelú inteligenciu sami © SITA Všetky práva vyhradené.
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