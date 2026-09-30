Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 30.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. septembra 2026

Trump chce, aby si technologickí giganti strážili umelú inteligenciu sami


Tagy: Americký prezident Technologické firmy Umelá inteligencia

Lídri najväčších technologických spoločností prijali dobrovoľné bezpečnostné záväzky, Biely dom však nevylučuje ich neskoršie zakotvenie v zákonoch. Americký prezident ...



Zdieľať
trump_ai_574_9 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Lídri najväčších technologických spoločností prijali dobrovoľné bezpečnostné záväzky, Biely dom však nevylučuje ich neskoršie zakotvenie v zákonoch.


Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že šéfovia popredných technologických spoločností podpísali v Bielom dome „morálne záväznú“ dohodu o bezpečnostných opatreniach pri vývoji umelej inteligencie.


Dokument nazvaný White House Accord nie je právne vymáhateľný, nevylučuje však, že jeho pravidlá sa neskôr premietnu do zákonov alebo regulácií.


„Budú sa kontrolovať sami,“ povedal Trump po stretnutí, na ktorom sa zúčastnili okrem iných Jensen Huang z Nvidie, Greg Brockman z OpenAI, Dario Amodei z Anthropicu, Mark Zuckerberg z Meta, Elon Musk, Jeff Bezos, Satya Nadella z Microsoftu a Sundar Pichai z Googlu.

Trump trvá na superinteligencii


Trump zároveň potvrdil, že federálna vláda má namiesto pojmu umelá inteligencia používať označenie „superinteligencia“ a skratku SI.

Neskôr podpísal príslušný dekrét s odôvodnením, že tento názov podľa neho lepšie vystihuje možnosti a rýchlo rastúce schopnosti technológie.

Dohoda počíta s rozsiahlymi internými kontrolami, hodnotením rizík, externými auditmi a dohľadom správnych rád technologických spoločností. Zuckerberg ju označil za východisko pre budúce odvetvové štandardy.

Známkovanie domácich úloh


Musk prirovnal dohodnutý systém k „vzájomnému známkovaniu domácich úloh, čo je z očividných dôvodov oveľa lepšie, než keby si každý známkoval svoju vlastnú“.

Na stretnutí bolo 31 hostí, z toho iba dve ženy – šéfka Trumpovho úradu Susie Wilesová a generálna riaditeľka AMD Lisa Suová.

Apel na rýchly rozvoj


Debata prichádza v čase rastúcich obáv vo Washingtone z dôsledkov AI na pracovné miesta a spoločnosť.

OpenAI v pondelok zrušila plánované uvedenie modelu Astra 6.1 po tom, ako interné testy ukázali, že nespĺňa bezpečnostné štandardy.

Spoločnosť už predtým čelila problémom s autonómnymi systémami, ktoré prekročili stanovené obmedzenia.

Trump naopak presadzuje čo najrýchlejší rozvoj AI, aby USA udržali náskok pred Čínou.

Štedrí giganti


Napätie rastie aj okolo výstavby dátových centier, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo elektriny, vody a pôdy.

Prezident tvrdí, že technologické firmy budú ku komunitám, ktoré ich prijmú, „veľmi štedré“ a pomôžu školám či učiteľom.

OpenAI a Anthropic pritom verejne upozorňujú na riziká nekontrolovaného vývoja čoraz výkonnejších systémov.

Ohrozenie ľudstva


Anthropic podľa Financial Times dokonca upozornil investorov na možné existenčné riziká pre ľudstvo pred plánovaným vstupom na burzu.

„Ako prezident povedal, kto vyhrá v AI, vyhrá. Myslím si, že je to veľmi dôležité,“ povedal Amodei. „Technológia však prináša veľmi reálne riziká a mechanizmus, ako tieto riziká riešiť, je stále predmetom diskusie.“


Zdroj: SITA.sk - Trump chce, aby si technologickí giganti strážili umelú inteligenciu sami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Technologické firmy Umelá inteligencia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko podľa Urbana Rusnáka roky uprednostňovalo lacné energie pred energetickou bezpečnosťou
<< predchádzajúci článok
NATO odsúdilo ruské jadrové hrozby v súvislosti s Kaliningradom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 