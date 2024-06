Slovensko podporí kandidatúru Rutteho na generálneho tajomníka NATO. Pellegrini priblížil hlavné požiadavky (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.6.2024 (SITA.sk) - Slovensko podporí odchádzajúceho holandského premiéra Marka Rutteho v kandidatúre na post generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy NATO ). Na tlačovej konferencii po samite lídrov Európskej únie to povedal slovenský prezident Peter Pellegrini Podľa jeho slov Rutteho požiadali, aby sa v prípade zvolenia zasadil za ochranu a obranu slovenského vzdušného priestoru, kým tak Slovensko nebude môcť robiť s vlastnými kapacitami, a on vyjadril ochotu, že sa tým bude zaoberať. Slovensko tiež podľa prezidenta požiadalo Rutteho, aby v prípade zvolenia za generálneho tajomníka NATO zohľadnil geografický princíp pri obsadzovaní ďalších pozícií v rámci hierarchie riadenia aliancie.„Radi by sme videli aj odborníkov, ktorých máme na špičkovej úrovni v oblasti obrany, aby mali možnosť na niektorých nižších úrovniach zastávať významné funkcie,“ vyjadril sa Pellegrini. Dané požiadavky sú kľúčové nielen z hľadiska obrany, ale aj z hľadiska účasti Slovenska na riadení NATO, skonštatoval slovenský prezident.„Slovensko bude a je v rámci svojej obrany ukotvené v Severoatlantickej aliancii, ale chceme mať možnosť aj právo, kedykoľvek do budúceho smerovania hovoriť, komentovať a spolupodieľať sa na budúcom vývoji a rozvoji Severoatlantickej aliancie ako riadna, suverénna, hrdá členská krajina,“ dodal.