Ako hodnotia Slováci pôsobenie Čaputovej? Kritickí sú hlavne voliči vládnej strany

Kritickí sú voliči Smeru

Časté hodnotenie desiatimi bodmi

18.6.2024 (SITA.sk) - Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová odchádza z funkcie s vysokou mierou pozitívneho vnímania občanmi. Ukázal to prieskum agentúry SCIO , v ktorom občania hodnotili pôsobenie bývalej prezidentky . Veľmi pozitívne hodnotí jej pôsobenie 38,65 percenta opýtaných.Neutrálne hodnotí jej prezidentovanie 14,23 percenta respondentov a vyše tri percentá opýtaných ho hodnotí veľmi negatívne. Agentúra vykonávala prieskum od 14. do 17. júna na vzorke tisíc respondentov.Z prieskumu vyplynulo, že mimoriadne pozitívne vnímajú pôsobenie bývalej prezidentky najmä voliči hnutia Progresívne Slovensko. Z nich najvyššie hodnotenie dalo 64,83 percenta.Najviac kritickí boli voliči strany Smer-SD , z ktorých 11,85 percenta vníma pôsobenie prezidentky mimoriadne negatívne a viac ako polovica voličov Smeru ho hodnotí prevažne negatívne alebo neutrálne.Zakladateľ a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus uviedol, že táto vysoká miera pozitívneho vnímania vo veľkej miere kopíruje jej dlhoročnú dôveryhodnosť v očiach verejnosti.„Tá nebola narušená žiadnou zásadnou kauzou či prešľapom, a preto tá časť politického spektra, ktorá ju volila a dlhodobo jej dôverovala, zotrvala pri tomto názore aj pri jej odchode z funkcie,” dodal Klus s tým, že na hodnotenie malo vplyv aj to, že Čaputová s odchodom z funkcie prestala byť vnímaná ako aktívny politický súper.Ako Klus spresnil, časté hodnotenie desiatimi bodmi, a teda najpozitívnejšie hodnotenie, je prekvapivým a nebýva to u politikov zvykom.