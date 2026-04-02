 Meniny má Irena
 24hod.sk    Z domova

02. apríla 2026

Slovensko podporí Severné Macedónsko, chce mu pomôcť vstúpiť do iniciatívy Trojmoria – FOTO


Slovenská republika je pripravená podporiť Severné Macedónsko v jeho ambícii stať sa pridruženou krajinou iniciatívy Trojmoria (Three Seas Initiative - 3SI). Uviedol to štátny ...



macedonsko 676x451 2.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika je pripravená podporiť Severné Macedónsko v jeho ambícii stať sa pridruženou krajinou iniciatívy Trojmoria (Three Seas Initiative – 3SI). Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec, ktorý v stredu 1. apríla rokoval s veľvyslankyňou Severného Macedónska na Slovensku Evgenija Ilieva.


„Slovenská republika dlhodobo podporuje integračné snahy a ambície Severného Macedónska, ako aj štátov západného Balkánu vrátane ich plného začlenenia do európskych štruktúr. Zároveň sme pripravení pomôcť Severnému Macedónsku aj v jeho ambícii stať sa pridruženou krajinou iniciatívy Trojmoria,“ uviedol Chovanec. Partneri počas stretnutia diskutovali o aktuálnom vývoji iniciatívy a možnostiach jej ďalšieho rozširovania o partnerské krajiny. Najbližšou príležitosťou na rokovania o tejto téme bude samit, ktorý sa uskutoční 28. – 29. apríla v chorvátskom Dubrovníku.

Chovanec pripomenul, že Slovenská republika podporuje najmä projekty iniciatívy Trojmoria s reálnym cezhraničným prínosom, ktoré prispievajú k rozvoju dopravnej, energetickej a digitálnej konektivity v regióne a sú v súlade s politikami a finančnými nástrojmi Európskej únie.

Nadviazal tým na nedávne stretnutie šerpov a národných koordinátorov 3SI v Chorvátsku, ktoré je aktuálne jej predsedajúcou krajinou. Témou rokovania boli aj bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Severným Macedónskom, pričom obe strany potvrdili záujem pokračovať v rozvoji hospodárskej spolupráce a investičných aktivít.


Iniciatíva Trojmoria vznikla v roku 2016 a združuje 13 členských štátov Európskej únie – Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Pridruženými partnermi iniciatívy sú Albánsko, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina, pričom medzi strategických partnerov patria Európska únia, Japonsko, Nemecko, Spojené štáty americké, Španielsko a Turecko. Cieľom iniciatívy je posilňovať spoluprácu a podporovať rozvoj makroregionálnych projektov v oblasti energetiky, dopravy a digitálnej konektivity v severojužnom koridore medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporí Severné Macedónsko, chce mu pomôcť vstúpiť do iniciatívy Trojmoria – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

