02. apríla 2026

Šimečkova matka aj Pekár. Menia kauzy Progresívneho Slovenska názory voličov?


Názory voličov opozičných strán na Progresívne Slovensko (PS) sa po udalostiach s matkou predsedu hnutia Martou ...



2.4.2026 (SITA.sk) - Názory voličov opozičných strán na Progresívne Slovensko (PS) sa po udalostiach s matkou predsedu hnutia Martou Šimečkovou a aktuálne už bývalým členom PS Martinom Pekárom zmenili. Ukázal to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj 24. Agentúra robila prieskum od 30. marca do 1. apríla na vzorke 650 respondentov.

Zmena názoru o Progresívnom Slovensku


Išlo pritom len o voličov opozičných strán. Kauza matky lídra progresívcov Michala Šimečku je medzi voličmi výrazne známejšia než udalosti okolo Martina Pekára. Kauza rodiny predsedu PS je známa pre 85,4 percenta voličov opozície, kým kauzu Pekára zachytilo len 55,4 percenta respondentov.

Voliči opozície však deklarujú zhoršenie názoru na PS pri oboch kauzách zhodne. Názor na PS sa zhoršil u 17,8 percenta voličov, ktorí kauzy zaznamenali. Z tých respondentov, ktorí zaznamenali udalosti okolo Pekára, dve tretiny (67,5 %) svoj názor na progresívcov nezmenili.

Viac ako desať percent z nich dokonca uviedlo, že sa ich názor na PS zmenil k lepšiemu. Názor na PS smerom k horšiemu uvádza 17,8 percenta voličov opozície. Ak ide však iba o voličov PS, tak kauza Pekára odradila len dve percentá z tých, ktorí tieto udalosti zaznamenali.

Kauza Šimečkovej mamy


Po kauze Šimečkovej matky, ktorú zaznamenalo podstatne viac voličov opozičných strán, 17,8 percenta z nich zmenilo na PS názor k horšiemu. Približne u troch štvrtín (74,2 %) z opýtaných zostal názor na hnutie nezmenený a 4,7 percenta uviedlo, že sa po kauze Šimečkovej matky ich názor na PS zlepšil.

Spomedzi voličov PS sa názor na hnutie po tejto kauze zhoršil len u štyroch percent respondentov. Obe tieto kauzy vnímali najcitlivejšie voliči Hnutia Slovensko. Pri kauze Pekára zhoršený názor na PS deklarovalo až 47 percent z nich a pri kauze Šimečkovej mamy 43 percent.

Rast preferencii PS


Z prieskumu tak vyplýva, že obe kauzy nemajú významný vplyv na voličské jadro progresívcov. Len jedno percento z ich voličov uviedlo, že už nebude zvažovať voľbu PS v budúcnosti, 97 percent voličov tieto kauzy nijak neovplyvnili v ich rozhodnutí voliť PS. Kauzy Pekára a Šimečkovej však zúžili priestor na ďalší rast preferencii PS spomedzi voličov zvyšných opozičných strán.

Voľbu PS už nebude v budúcnosti zvažovať 28,9 percenta z nich. Pri zvažovaní voľby PS v budúcnosti nebolo nijako kauzami ovplyvnených 55,7 percenta voličov opozičných strán. Najtvrdšie k progresívcom opäť pristupovali voliči Hnutia Slovensko, z ktorých 46 percent sa vyjadrilo, že voľbu PS už nebudú zvažovať.


Zdroj: SITA.sk - Šimečkova matka aj Pekár. Menia kauzy Progresívneho Slovenska názory voličov? © SITA Všetky práva vyhradené.

