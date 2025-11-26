Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 26.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Slovensko podporí Trumpov mierový plán pre Ukrajinu, rokovania musia podľa Blanára prebiehať za účasti všetkých strán


Tagy: Americký prezident Mierový plán pre Ukrajinu Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Slovenská republika v stredu vyjadrí podporu mierovému plánu amerického prezidenta pre Ukrajinu a zároveň vyzve európskych ...



Zdieľať
6735f572ad3c9861031939 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) -

Slovenská republika v stredu vyjadrí podporu mierovému plánu amerického prezidenta pre Ukrajinu a zároveň vyzve európskych partnerov na maximálnu súčinnosť pri tomto procese.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár poveril štátneho tajomníka Mareka Eštoka, aby predniesol toto posolstvo na stredajšom online rokovaní predstaviteľov Európskej únie, ktoré sa uskutoční napoludnie.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Minister Blanár zdôraznil, že "mierové rokovania musia prebiehať za účasti všetkých strán, ktorých sa konflikt týka, čiže presne tak, ako sa to práve deje pod vedením Donalda Trumpa, pretože iba vzájomným dialógom a hľadaním kompromisov je možné dosiahnuť mier a najmä zastaviť nezmyselné zabíjanie".

Slovensko tak potvrdzuje svoj záväzok podporovať mierové riešenia konfliktu na Ukrajine a apeluje na jednotu a spoluprácu európskych krajín v tomto dôležitom procese.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporí Trumpov mierový plán pre Ukrajinu, rokovania musia podľa Blanára prebiehať za účasti všetkých strán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Mierový plán pre Ukrajinu Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kapela na svadbu, ples či vianočný večierok? Skúste Abba show
<< predchádzajúci článok
Zdravie detí sa nemôže dávať na misku váh s biznisom, odkazujú učitelia na margo zákazu jednorazových e-cigariet

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 