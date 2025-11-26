|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
26. novembra 2025
Slovensko podporí Trumpov mierový plán pre Ukrajinu, rokovania musia podľa Blanára prebiehať za účasti všetkých strán
Zdieľať
26.11.2025 (SITA.sk) -
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár poveril štátneho tajomníka Mareka Eštoka, aby predniesol toto posolstvo na stredajšom online rokovaní predstaviteľov Európskej únie, ktoré sa uskutoční napoludnie.
Minister Blanár zdôraznil, že "mierové rokovania musia prebiehať za účasti všetkých strán, ktorých sa konflikt týka, čiže presne tak, ako sa to práve deje pod vedením Donalda Trumpa, pretože iba vzájomným dialógom a hľadaním kompromisov je možné dosiahnuť mier a najmä zastaviť nezmyselné zabíjanie".
Slovensko tak potvrdzuje svoj záväzok podporovať mierové riešenia konfliktu na Ukrajine a apeluje na jednotu a spoluprácu európskych krajín v tomto dôležitom procese.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporí Trumpov mierový plán pre Ukrajinu, rokovania musia podľa Blanára prebiehať za účasti všetkých strán © SITA Všetky práva vyhradené.
