26.11.2025
26. novembra 2025
Zdravie detí sa nemôže dávať na misku váh s biznisom, odkazujú učitelia na margo zákazu jednorazových e-cigariet
Slovenská komora učiteľov (SKU) podporuje snahy o prísnejšiu reguláciu nikotínových ...
Slovenská komora učiteľov (SKU) podporuje snahy o prísnejšiu reguláciu nikotínových výrobkov. V reakcii na prebiehajúcu verejnú diskusiu o zákone, ktorý má zakázať jednorazové e-cigarety a obmedziť príchute v nikotínových výrobkoch zdôrazňuje, že zdravie mladých ľudí musí byť nadradené ekonomickým záujmom.
„Takéto zákonne obmedzenia majú zmysel a je potrebné ich robiť. Je potrebné jasne signalizovať, že to nie je v poriadku,“ uviedla SKU v stanovisku pre SITA. Podľa komory je prístup žiakov k návykovým látkam dlhodobým problémom, ktorý treba riešiť.
Návykové látky sú dlhodobým problémom
„Problém je veľký. Tento jav je tu desaťročia – menia sa len formy. Pred pár rokmi bol „in“ žuvací tabak, teraz sú to vapes. Medzi mladými takmer už bežne koluje aj marihuana. Najväčším problémom je, že sa tu otvára aj trh nelegálnych látok pre deti a mladistvých,“ upozorňuje SKU s tým, že situácia je najvážnejšia v 8. a 9. ročníkoch základných škôl a na stredných školách.
Situáciu podľa komory komplikuje aj dostupnosť rizikových a nelegálnych látok cez internet. Jednoduchý obstaranie látok prostredníctvom sociálnych sietí, e-shopov a veľkých cezhraničných platforiem ešte viac zvyšuje riziko, že mladí ľudia siahnu po nelegálnych, či nekontrolovaných látkach. Adolescenti sa takto neraz dostanú k látkam, ktoré tu pred rokmi neboli a to v množstvách, ktoré sú vážnou hrozbou pre zdravie.
Treba kombinovať reguláciu s prevenciou
Komora preto podporuje všetky zákonné opatrenia na ochranu detí a mladých ľudí pred sociálno-patologickými javmi. Ako pozitívny príklad uvádza Švédsko, kde fajčenie na verejnosti prakticky vymizlo, zatiaľ čo u nás sa fajčí takmer všade.
Zároveň pripúšťa, že samotná regulácia nemusí stačiť, pretože mladí ľudia majú prirodzenú tendenciu zákazy porušovať. Okrem zákazov a obmedzení predaja je preto potrebné nasadiť aj celý rad „mäkkých opatrení“, najmä v oblasti osvety a prevencie na školách.
Komora reagovala aj na patovú situáciu, keď návrh zákona na ochranu mladistvých pred nikotínovými výrobkami zablokovala SNS argumentmi o dopadoch na podnikateľov a Ministerstvo financií SR upozornilo na možný výpadok daňových príjmov. „Je základnou kultúrou krajiny, ako sa stará o mladých ľudí. Je smiešne dávať zdravie celej generácie na misku váh s biznisom. Nikdy sa nesmie obchodovať s psychickým a duševnými ťažkosťami detí. Takže určite nesúhlasíme s takýmito názormi,“ uvádza SKU.
Zdroj: SITA.sk - Zdravie detí sa nemôže dávať na misku váh s biznisom, odkazujú učitelia na margo zákazu jednorazových e-cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.
