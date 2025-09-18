Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. septembra 2025

Slovensko podporuje Čiernu Horu na ceste do Európskej únie, Blanár ju označil za premianta integračného procesu – VIDEO


Tagy: Čierna Hora Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vstup do EÚ

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal v stredu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Čiernej Hory Ervina Ibrahimoviča. Hlavnou ...



Zdieľať
18.9.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár prijal v stredu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Čiernej Hory Ervina Ibrahimoviča. Hlavnou témou rokovania bola podpora integračných ambícií Čiernej Hory do Európskej únie.


"Sme presvedčení, že Čierna Hora i ďalšie štáty regiónu západného Balkánu už dávno mali byť súčasťou európskeho spoločenstva. Tento sľub im bol daný pred viac ako 15 rokmi, preto Slovenská republika robí všetko pre to, aby sa stal realitou, a sme pripravení poskytnúť Čiernej Hore naše skúsenosti z integračného procesu," hovorí minister Blanár.

Európska perspektíva je dosiahnuteľná


Blanár označil Čiernu Horu za premianta integračného procesu, pričom ocenil ambíciu krajiny uzavrieť všetky prístupové kapitoly do roku 2026 a následne vstúpiť do EÚ do roku 2028. "Takýto vývoj by bol dôležitým signálom pre celý región, že európska perspektíva je reálna a dosiahnuteľná," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Počas stretnutia zaznelo aj ocenenie dlhodobo dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou. Minister Blanár pripomenul účasť slovenských diplomatov Miroslava Lajčáka a Františka Lipku počas referenda o nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006.

"Slovensko stálo pri Čiernej Hore v rozhodujúcich momentoch jej novodobej histórie. Aj to je dôkazom blízkych vzťahov, na ktorých môžeme budovať silnejšie partnerstvo do budúcnosti," dodal.

Rozvoj ekonomickej spolupráce


Dôležitou súčasťou bilaterálnych vzťahov má byť podľa Blanára tiež rozvoj ekonomickej spolupráce. Partneri vyjadrili záujem o jej rozšírenie s cieľom zvýšiť vzájomný obchodný obrat, ktorý v minulom roku predstavoval 43 miliónov eur a podporiť príliv slovenských investícií do Čiernej Hory, čo potvrdila aj nedávna návšteva prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý krajinu navštívil v sprievode obchodnej delegácie pozostávajúcej takmer zo 40 slovenských podnikateľov.

Obe strany zároveň plánujú zorganizovať v poradí tretie zasadnutie zmiešanej medzivládnej hospodárskej komisie, ktoré by sa malo uskutočniť na Slovensku v budúcom roku. "Potenciál na zintenzívnenie ekonomickej spolupráce vidíme najmä v oblastiach energetiky, dopravnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, cestovného ruchu či digitalizácie," hovorí minister.

Spolupráca v cestovnom ruchu


Juraj Blanár tiež v rámci rozvoja spolupráce v cestovnom ruchu vyzdvihol význam turizmu pre ekonomiku Čiernej Hory a uviedol, že Slovensko má záujem privítať viac čiernohorských turistov.

"Vítam prísľub čiernohorskej strany, že by už v budúcom roku mohla vzniknúť priama letecká linka medzi Bratislavou a Podgoricou. Takéto spojenie by bolo prínosom pre cestovný ruch aj pre rozvoj obchodných vzťahov medzi našimi krajinami," dodal Blanár.

Slovensko odmieta skratky či dvojitý meter


Minister zahraničných vecí tiež zdôraznil, že Slovensko odmieta akékoľvek skratky alebo dvojitý meter pri posudzovaní pripravenosti kandidátskych krajín. "Prístupový proces musí zostať založený na jasných a spravodlivých pravidlách, ktoré boli stanovené. Len tak dokážeme predísť frustrácii v krajinách západného Balkánu a zachovať dôveryhodnosť Únie v očiach našich partnerov vo východnej a juhovýchodnej Európe," hovorí.

Slovensko sa dlhodobo radí medzi podporovateľov integrácie štátov západného Balkánu do Európskej únie. Podľa augustového prieskumu Eurobarometer, až 65 % občanov SR podporuje vstup Čiernej Hory do Únie, čím sa Slovensko zaraďuje ako šiesta krajina s najvyššou mierou podpory v rámci členských štátov EÚ. Oficiálna návšteva šéfa čiernohorskej diplomacie na Slovensku je prvou od roku 2017.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko podporuje Čiernu Horu na ceste do Európskej únie, Blanár ju označil za premianta integračného procesu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

