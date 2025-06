Slovensko pokračuje v evakuačných letoch z Blízkeho východu, celkovo prepravilo už 248 osôb

Nasadený bol aj slovenský vojenský špeciál

Celý proces evakuácie profesionálne pokračuje

26.6.2025 (SITA.sk) - Slovenské orgány pokračujú v organizácii evakuačných letov z Blízkeho východu . Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , vládny špeciál prepravil v stredu 25. júna z jordánskej Akaby do Bratislavy 22 občanov SR a dvoch občanov iných národností.Slovensko tak zorganizovalo spolu už deväť evakuačných letov, pričom prepravilo z Blízkeho východu do bezpečia celkovo 248 osôb vrátane občanov SR a občanov ďalších 25 krajín.Okrem stredajšej cesty do jordánskej Akaby a späť do Bratislavy, letel 16. až 18. júna slovenský vládny špeciál dvakrát medzi Bratislavou a jordánskym Ammánom a jedenkrát medzi Bratislavou a cyperskou Larnakou.Okrem toho bol na päť ciest mimoriadne nasadený aj slovenský vojenský špeciál, ktorý kyvadlovo premával medzi jordánskymi mestami Akaba a Ammán a cyperskou Larnakou, odkiaľ sa po splnení misie vrátil na Slovensko. Vojenský špeciál dnes opätovne vyrazí do Akaby, odkiaľ prepraví ďalších občanov do Bratislavy."Celý proces evakuácie profesionálne pokračuje, a to najmä vďaka nepretržitej práci našich konzulárnych a krízových pracovníkov na ministerstve zahraničných vecí, ale tiež na našich zastupiteľských úradoch v zahraničí, a rovnako na rezortoch obrany a vnútra. K dispozícii ostáva 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach aj Medzinárodné operačné krízové centrum. Naši kolegovia deň a noc kontaktujú každého jedného občana SR, ktorý sa zaregistroval cez dobrovoľnú registráciu ministerstva zahraničných vecí a zisťujú, kde sa nachádza, či je v ohrození, a zostavujú zoznamy evakuovaných,” uviedol minister zahraničia Juraj Blanár Občania SR, ktorí sa nachádzajú v núdzi, môžu podľa rezortu zahraničných vecí kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Pred každou cestou do zahraničia odporúča ministerstvo občanom SR využiť službu dobrovoľnej bezplatnej registrácie na svojej webstránke https://www.mzv.sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/registracia-pred-cestou-do-zahranicia.