Košice ponúkajú viacero možností pre milovníkov letného kúpania, za oddych pri vode si však priplatíte

26.6.2025 (SITA.sk) - Košice ponúkajú viacero možností pre milovníkov letného kúpania . Za oddych pri vode si ale Košičania tento rok priplatia. Ako pre agentúru SITA uviedol námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti TEHO Štefan Ferencz, kúpalisko na Rumanovej je otvorené od 14. júna, druhé mestské kúpalisko Červená hviezda plánujú otvoriť v sobotu 28. júna.„Čo sa týka cenníkov, je to veľmi komplexná téma, ktorej sme sa museli venovať, nakoľko hospodárenie našich prevádzok bude tento rok výrazne ovplyvnené zmenou DPH, ktorá v našom prípade od 1. januára 2025 narástla z pôvodných 10 percent na 23 percent. Prichádzame tak o 13 percent tržieb,“ vysvetľuje Ferencz.Dodal, že im narástli i náklady súvisiace so mzdami, vzhľadom na to, že medziročne vzrástla minimálna mzda o 9 percent. Ďalší nárast nákladov im spôsobila transakčná daň . „Z vyššie uvedených dôvodov nám rastú prakticky všetky vstupy,“ skonštatoval Ferencz.Dodal, že cena lístkov by mala v priemere stúpnuť o 70 centov za vstup, čo predstavuje nárast o približne 12 percent. Ferencz zdôraznil, že do cien sa premieta len nárast DPH, ostatné náklady sa rozhodli vykryť z vlastných zdrojov. Podľa cenníka zverejneného na webe stojí celodenný jednovstupový lístok pre dospelého na kúpalisko Rumanová 9 eur, pre dieťa je to 6,70 eura.Po 15:00 sú lístky lacnejšie o 1,70 eura, nárok na zľavu majú aj seniori, ZŤP osoby či študenti. Deti mladšie ako dva roky sa okúpu zadarmo, avšak rodičia musia ukázať ich preukaz poistenca. V prípade kúpaliska Červená hviezda stojí celodenný lístok pre dospelého 9,50 eura, pre dieťa 7,20 eura.Taktiež platí, že vstupné je lacnejšie po 15:00, a tiež niektorí seniori či študenti majú nárok na zľavu. Obe kúpaliská ponúkajú možnosť zakúpenia rodinného vstupného, či permanentky.Na kúpalisku Rumanová je k dispozícii 50-metrový nerezový plavecký bazén, ale aj detský a neplavecký bazén s atrakciami. Areál kúpaliska je situovaný v mestskom parku, pri vstupe možno nájsť detské ihrisko aj multifunkčnú športovo - basketbalovú plochou.„V rámci areálu ponúkame už iba drobné atrakcie pre deti. Návštevníci majú k dispozícii ležovisko situované na streche zázemia kúpaliska s pekným výhľadom na areál,“ priblížil Ferencz. Dodal, že tento rok návštevníkom ponúkajú areál rozšírený o viac ako 1 000 metrov štvorcových, ide o trávnatú plochu so stromami, ktoré vrhajú prirodzený tieň.K dispozícii sú aj bufety a stánky s ponukou jedál, nápojov či mrazených dezertov. Ferencz tiež pripomenul možnosť ranného plávania, a to v čase od 7:30 do 8:45, teda pred otvorením kúpaliska.Na „čéhačku“ čakajú na návštevníkov štyri bazény. Jeden plavecký a jeden neplavecký s dĺžkou 33 metrov, detský bazén a vodnopólový nerezový bazén, ktorý je v prevádzke celoročne.„Okrem toho návštevníci majú k dispozícii aj vírivku, drobné atrakcie pre najmenších a workoutové ihrisko. V areáli máme v prevádzke bistro, bufet a stánky s ponukou nápojov či zmrzliny. Počas vybraných večerov či víkendov organizujeme aj večerné/nočné kúpanie či rôzne tematické večery s hudbou,“ uviedol Ferencz.Kúpaniachtiví Košičania sa môžu osviežiť aj na kúpalisku Ryba Anička. Ako pre agentúru SITA priblížil správca kúpaliska Rastislav Földeš, novinkou je tento rok to, že časť pozemku na ktorom sú volejbalové kurty o výmere približne päťtisíc metrov štvorcových, prešla do správy susedného subjektu Detský areál, kde sú počas celej letnej sezóny naplánované koncerty, cirkus a mnoho iných podujatí, najmä pre deti.„Priamo na kúpalisku si je možné prenajať čln na jazere alebo zakúpiť lístok na športový rybolov Chyť a pusť,“ doplnil Földes. Priznal, že v porovnaní z vlaňajškom zvýšili ceny vstupeniek o jedno euro, a to z dôvodu celkového nárastu cien, avšak stále sú najlacnejším kúpaliskom v meste.Ak sa obyvatelia metropoly východu chcú okúpať majú možnosť využiť aj vodnú plochu na sídlisku Nad Jazerom.„Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ Košice) každý rok počas kúpacej sezóny od 15. júna do 15. septembra pravidelne monitoruje jedenkrát za dva týždne vody určené na kúpanie a orientačne monitoruje jeden až trikrát vodné plochy bez prevádzkovateľa, ktoré v horúcich letných dňoch využívajú obyvatelia na rekreáciu,“ ozrejmila pre agentúru SITA vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Košice Zuzana Dietzová.Doplnila, že Plážové kúpalisko Jazero monitorujú orientačne trikrát za sezónu. Prvý odber vzorky vody z tejto vodnej plochy vykonali 10. júna 2025. Podľa výsledkov laboratórnych skúšok je voda vyhovujúca na kúpanie. Ďalší odber vzorky majú naplánovaný na 8. júla.Mnohí Košičania si spomínajú aj na kúpalisko Triton na Rastislavovej ulici v MČ Juh. To je ale roky zatvorené a chátra. „Mesto Košice v súčasnosti neplánuje z viacerých dôvodov pristúpiť k rekonštrukcii bývalého kúpaliska Triton, ktoré bolo naposledy v prevádzke v roku 2017. Ak by sme chceli komplexne zrekonštruovať kúpalisko a vykúpiť viacero pozemkov, ktoré nie sú v našom vlastníctve, investícia by dosiahla minimálne sedem miliónov eur do areálu fungujúceho dva mesiace v roku,“ uviedli z Magistrátu mesta Košice.Dodali ale, že nedávno zaslali list MČ Juh, ktorej Miestny podnik služieb kedysi kúpalisko Triton prevádzkoval. Mesto chce zistiť, či by mestská časť bola ochotná prevziať od neho areál aj so všetkými právami a povinnosťami, a následne ho využívať, prípadne zrekonštruovať na vlastné účely.Podľa mesta by z neho mohla byť napríklad oddychovo-rekreačná zóna, výbeh pre psy, alebo by mohlo plniť iný účel požadovaný obyvateľmi MČ Juh. Mesto Košice tiež pripomenulo možnosť využiť jeho kúpaliská Rumanová a Červená hviezda.„Od konca letných prázdnin bude môcť verejnosť a plavecké športové kluby v Košiciach využívať nové Národné olympijské centrum plaveckých športov za 19.9 milióna eur, na ktorého výstavbu sme získali polovicu financií z externých zdrojov. Nájdu tam bohatú ponuku bazénov olympijských parametrov a rôzne ďalšie športovo-relaxačné aktivity,“ uzavrela samospráva.