Slovensko pokračuje v humanitárnej pomoci Ukrajine. Vojensky postihnuté regióny dostanú sanitky, zdravotnícky materiál a lekárničky (video)

Vyradené vozidlá Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave

Presun spolufinancuje Európska komisia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.10.2024 (SITA.sk) - Slovensko v rámci humanitárnej pomoci odovzdalo Ukrajine 18 sanitiek. V reakcii na žiadosť veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Myroslava Kastranova sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvom zdravotníctva SR zaistili zdravotnícku pomoc.Ako informoval rezort vnútra, Kastranovi symbolicky sanitky odovzdali štátni tajomníci rezortov vnútra, zahraničných vecí, ministerstva zdravotníctva a riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.„Ide o vyradené vozidlá Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave. Komunikácia s ukrajinskými partnermi vrátane Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny a Krolevetskej nemocnice v Sumskej oblasti zabezpečila efektívne prerozdelenie pomoci,“ uviedlo ministerstvo.Rezort zdravotníctva tiež v rámci humanitárnej pomoci poskytol injekčné ihly a striekačky, lekárničky zas ponúklo Ústredie ekumenickej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Osem ambulantných vozidiel a zdravotnícky materiál smeruje do Krolevetskej nemocnice.Zvyšných desať sanitiek sa prerozdelí v rámci Kyjevskej oblasti. Lekárničky dostane SES Ukrajina v Užhorode. Celková hodnota humanitárnej pomoci je viac ako 56-tisíc eur, jej hmotnosť presahuje 58 ton.„Ambulantné vozidlá a zdravotnícke vybavenie budú prepravené zo Slovenska do Ukrajiny cez humanitárny hub prostredníctvom Mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany, odkiaľ budú sanitné vozidlá prevezené na Ukrajinu vlakovou dopravou. Humanitárny hub v Haniske pri Košiciach je jedným z troch európskych HUB-ov, ktoré slúžia na presun pomoci na Ukrajinu," ozrejmilo MV SR. Presun humanitárnej pomoci spolufinancuje Európska komisia „Tie to sanitky predstavujú viac ako len techniku. Sú prejavom spolupatričnosti a odhodlania pomôcť zmierniť utrpenie ľudí, ktorých zasiahla vojna. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili o túto chvíľu – od prvotnej myšlienky cez koordináciu porád, podpísania zmlúv až po zhmotnenie a realizáciu odovzdania daru,” uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe.