Tri roky ničnerobenia sa za rok napraviť nedajú, vyčíta Raši a zhodnotil svoju prácu na ministerstve (video)

Rezort v katastrofálnom stave

Vyhlásili vyše 170 výziev

Financovanie projektov z eurofondov

Rozsiahla revízia eurofondov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pokrytie "bielych miest"

Funkčnosť centrálneho portálu

24.10.2024 (SITA.sk) - Zajtra uplynie rok, odkedy minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši prevzal vedenie rezortu. Za rok intenzívnej práce sa mu v spolupráci so štátnymi tajomníkmi Michalom Kaliňákom Ivanom Ivančinom podarilo dočerpať staré eurofondy a naštartovať nové programové obdobie. Okrem toho ministerstvo realizovalo viaceré zásadné zmeny a splnilo väčšinu bodov programového vyhlásenia vlády.„Máme za sebou rok práce a v prvom rade sme chceli, aby sa zmenil prístup ministerstva. Sme rezort, ktorý patrí regiónom a konečným prijímateľom našej práce je človek, ktorý žije v ktorejkoľvek oblasti Slovenska. A to bez ohľadu na to, či sa to týka eurofondov, regionálneho rozvoja alebo informatizácie,“ povedal minister Raši na výročnej tlačovej konferencii. Po nástupe na ministerstvo našla nová vláda podľa slov Richarda Rašiho rezort v katastrofálnom stave.„Po troch rokoch vlád Matoviča Ódora sme zdedili rezort v chaose – od začiatku nového programového obdobia v roku 2021 bolo vyhlásených iba 27 výziev, zazmluvnených päť projektov a vyčerpaných presne 0 eur. Takže každý si môže urobiť predstavu, prečo sa eurofondy čerpajú pomaly. Tri roky ničnerobenia sa za rok napraviť nedajú, preto sme v časovom sklze, ale robíme, čo sa dá. Všetky ministerstvá musia zabrať a do konca tohto roka dobehnúť všetko, čo môžu. Ak to nestihnú, dôjde k presunu investícií po schválení Bruselom tam, kde je požiadavka,“ vysvetlil minister Raši.Za uplynulý rok sa ministerstvu podarilo vyhlásiť 171 výziev v hodnote viac ako 7 miliárd eur, čo predstavuje viac ako polovicu alokácie celého Programu Slovensko.„Dohromady máme vyhlásených takmer 200 výziev, podpísali sme viac ako 830 projektových zmlúv a presunuli do regiónov 1,5 miliardy eur, pričom úradnícka vláda skloňovala objem 2,3 miliardy eur za štyri roky. To sú reálne výsledky oproti minulým vládam, ktoré iba rozprávali,“ skonštatoval šéf rezortu MIRRI SR.Richard Raši tiež zdôraznil, že nevládnu z Bratislavy, ale pravidelne navštevujú mestá a obce, kde s komunálnymi lídrami intenzívne diskutujú, predstavujú plány ministerstva, nové možnosti financovania projektov z eurofondov, ale tiež počúvajú požiadavky územia, ktoré zapracovávajú do výziev.„Za rok sme spolu so štátnym tajomníkom a ďalšími expertmi z ministerstva navštívili takmer 100 miest a obcí, moja predchodkyňa za rovnaké obdobie iba 17. Intenzívne sa venujeme školeniam a permanentne komunikujeme s komunálnymi lídrami podľa nášho princípu - žiadne rozhodnutia bez diskusie. V praxi to znamená aj to, že každá eurofondová výzva je dôsledne pripomienkovaná územím. Chcem zdôrazniť, že práve regióny samé rozhodovali o tom, na aké projekty peniaze pôjdu, teda podľa svojich potrieb,“ informoval Raši.Ministerstvo počas uplynulého roka pracovalo aj na viacerých legislatívnych zmenách. „Úspešne sme presadili novelu zákona o eurofondoch, ktorá odstránila chaos zdedený po bývalých vládach, keď samosprávy nevedeli, či najskôr schvaľovať zámery alebo čakať na výzvy. V zákone je systém, v území poriadok,“ objasnil Raši. Ďalšou zásadnou zmenou bola novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zjednodušila proces a odstránila zbytočné námietkové konania.„Dnes, vďaka tejto novele, máme rýchlejšie a jednoduchšie obstarávania. Zatiaľ, čo predtým trvalo obstarávanie podlimitných zákaziek viac ako pol roka, teraz to trvá približne jeden mesiac. To znamená, že eurofondové projekty sa môžu realizovať rýchlejšie a efektívnejšie,“ zdôraznil minister.Okrem toho ministerstvo pracuje na rozsiahlej revízii eurofondov. Slovensko malo v januári až 113 priorít, čo znamenalo, že skutočne prioritné oblasti nedostali dostatok financií.„Naším cieľom je znížiť počet týchto priorít a lepšie nasmerovať peniaze tam, kde sú najviac potrebné. Napríklad minulý mesiac sme na Rade vlády pre regionálny rozvoj na základe žiadostí z regiónov schválili presuny medzi jednotlivými investičnými prioritami vo výške takmer 80 miliónov eur,“ vysvetlil Raši s tým, že v príprave je ďalšia revízia eurofondov v regiónoch v hodnote 140 miliónov eur.Súčasťou MIRRI SR je aj informatizácia. Tá bola podľa slov štátneho tajomníka Ivana Ivančina roky zanedbávaná.„V rámci informatizácie kladieme dôraz hlavne na riešenie digitálnej chudoby, ktorá ovplyvňuje predovšetkým seniorov a nízkopríjmové rodiny. Ministerstvo plánuje zaviesť digitálne poukážky na internetové pripojenie, ktoré pokryjú časť mesačnej faktúry po dobu dvoch rokov,“ informoval.Ministerstvo tiež zmapovalo internetové pripojenie na Slovensku a plánuje pokryť „biele miesta“ s podporou európskych fondov, aby zlepšilo dostupnosť a kvalitu služieb. Pripravuje sa aj nová koncepcia informatizácie verejnej správy, ktorá má byť predstavená do konca budúceho roka.Plánuje sa tiež zlepšenie funkčnosti centrálneho portálu, aby občania mohli komunikovať a prijímať, ale aj odosielať komunikáciu so štátnymi inštitúciami. MIRRI SR sa v rámci informatizácie zameriava aj na zvyšovanie digitálnych zručností a spoluprácu s malými a strednými podnikmi.Doteraz vyhlásilo osem dopytových výziev na podporu 144 projektov v hodnote 110 miliónov eur. Prácu ministerstva už tradične kritizovala exministerka a terajšia poslankyňa NR SR Veronika Remišová „Minister Raši sa chváli počtom výziev, ale nikoho nezaujíma koľko výziev vyhlásil, pretože podstatná informácie je, koľko eurofondov vyčerpal – to sú totiž peniaze, ktoré idú reálne na pomoc ľuďom a regiónom. Skutočné čerpanie je žalostne nízke, priam katastrofálne – len 1,15 % a v nasledujúcich rokoch nám pri takomto slabom výkone prepadnú stámilióny eur, čo priznáva aj Richard Raši. Je to dôkazom jeho neschopnosti a premárneného roku,“ uviedla na margo eurofondov.