Slovensko pomôže Grékom v boji s nelegálnou migráciou, vyčlení milión eur pre utečenecké tábory

Podpísali dohodu

Pandémia zmenšila prílev

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko pomôže Grécku v boji s nelegálnou migráciou finančným príspevkom vo výške jeden milión eur na zabezpečenie zdravotníckeho personálu, materiálu a techniky pre utečenecké tábory na jeho území.Ako rezort vnútra informoval v tlačovej správe, vyplynulo to zo štvrtkového stretnutia ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a gréckeho ministra pre migráciu a azyl Notisa Mitarachiho . Stretnutie sa podľa ministerstva uskutočnilo na žiadosť gréckej strany a týkalo sa ochrany vonkajších hraníc Európskej únie a boja proti nelegálnej migrácii.Súčasťou bol tiež podpis bilaterálnej dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o spoluúčasti SR pri zmiernení následkov migrácie v Grécku.Ministri sa na stretnutí zhodli, že v oblasti nelegálnej migrácie je kľúčovou otázkou ochrana vonkajších hraníc únie a posilnenie spolupráce s krajinami pôvodu nelegálnych migrantov. „Pandémia dočasne zmenšila prílev nelegálnych migrantov do Európy, ale nezmenšila sa pozornosť, ktorú tejto problematike venujeme," povedal Mikulec.SR je podľa neho v tejto oblasti suverénnym štátom, ktorý o svojej migračnej politike rozhoduje samostatne. „Zároveň ale ponúkame pomocnú ruku tam, kde je to potrebné," zdôraznil minister. Dodal, že Grécku Slovensko v oblasti boja s nelegálnou migráciou vyjadrilo jasné gesto solidarity