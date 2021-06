Remišová pomôže turizmu na hraniciach s Českom, regióny dostanú takmer dva milióny eur

Majú veľký potenciál

Vybudovať sa môžu aj cyklochodníky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Rozvoj turizmu v prihraničných regiónoch s Českou republikou dostane finančnú injekciu viac ako 1,8 milióna eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyhlásilo výzvu, ktorá podporí rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva a prinesie návštevníkom prihraničných oblastí Slovenska i Česka kvalitnejší turizmus.V rámci výzvy je možné získať na jeden projekt nenávratný finančný príspevok vo výške minimálne 200 000 eur a to do 15. októbra 2021. Informovala o tom v piatok ministerka investícií Veronika Remišová.„Prihraničné regióny majú veľký potenciál pre rozvoj turizmu a šancu prilákať turistov zo susedných krajín na jednodňové, ale i dlhšie pobyty. Na to, aby tieto možnosti regióny mohli naplno využiť a aby boli prínosom tiež pre miestnu ekonomiku, potrebujú mať vybudované kvalitné zázemie pre cestovný ruch. Od starostlivosti o pamiatky, cez turistickú infraštruktúru až po moderné a dostupné služby. Práve na podporu týchto oblastí sa sústredí najnovšia výzva z nášho programu INTERREG SK – CZ,” vyhlásila Veronika Remišová , ktorej rezort program spravuje.Výzva v rámci nadnárodnej spolupráce INTERREG Slovenská a Česká republika bola vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, v rámci prioritnej osi 2. Kvalitné životné prostredie. Týka sa Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja.V Českej republike ide od Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezky kraj. Výzva je uzatvorená a určená pre štátne inštitúcie, samosprávy, organizácie zriadené štátom, samosprávou, vyšším územným celkom, ale aj mimovládne a neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, Európske združenia územnej spolupráce.Môže ísť napríklad o investičné aktivity zamerané na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu a investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam, vrátane oddychových zón. Tiež aj o budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s cieľom lepšie prepojiť kultúrne a prírodne významné lokality v cezhraničnom regióne.