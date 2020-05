Slovensko pomôže Ukrajine v boji s pandémiou, Čaputová pozvala Zelenského na návštevu

Znak pokračujúceho partnerstva

Konflikt na východe pokračuje

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko rokuje s Ukrajinou o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na boj s pandémiou. Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová. Priblížila, že v utorok 26. mája telefonovala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten podľa nej prijal pozvanie prezidentky na oficiálnu návštevu Slovenska.„Situácia na Ukrajine v súvislosti s pandémiou nie je jednoduchá a som hrdá na to, že Slovensko v týchto dňoch podalo Ukrajine pomocnú ruku, vrátane poskytnutia ochranných prostriedkov, dezinfekcie či sanitiek,“ napísala. Dodala, že s Ukrajinou sa rokuje aj o poskytnutí ventilačných prístrojov či testov na Covid-19.Čaputová verí, že aj toto pomôže Ukrajine postupne situáciu stabilizovať. Priblížila, že Zelenskyj prijal pomoc Slovenska ako znak pokračujúceho partnerstva a priateľstva aj v tejto zložitej situácii.So Zelenským sa prezidentka rozprávala aj o pomeroch na Ukrajine. Ako uviedla na sociálnej sieti, v rozhovore jej prezradil, že situácia na východe krajiny sa nezlepšuje a konflikt stále pokračuje. „Opätovne som vyjadrila podporu Ukrajine a jej suverenite a územnej celistvosti,” dodala.Čaputová by mala Zelenského privítať v Bratislave hneď, ako to zdravotná a pandemická situácia dovolí. Od prezidenta prostredníctvom slovenskej ambasády v Kyjeve dostala tradičnú ukrajinskú vyšívanku.