Kostarika ako prvá krajina v Strednej Amerike zlegalizovala homosexuálne manželstvá

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Kostarike sa v utorok konala prvá svadba osôb rovnakého pohlavia. Stalo sa tak po tom, čo krajina ako prvá v Strednej Amerike schválila legalizáciu takýchto sobášov. Prvý lesbický pár sa vzal počas ceremónie, ktorá sa konala, akonáhle schválený zákon o polnoci vstúpil do platnosti. Svadbu vysielala aj štátna televízia."Empatia a láska by mali byť odteraz vedúcimi princípmi, ktoré nám umožnia pohnúť sa vpred a vybudovať krajinu, kde bude priestor pre každého," uviedol v tejto súvislosti na Twitteri prezident Carlos Alvarado.Ústavný súd v auguste 2018 rozhodol, že zákaz zväzkov osôb rovnakého pohlavia je protiústavný a diskriminačný. Súd dal zároveň kostarickému parlamentu 18 mesiacov na to, aby príslušný zákon zmenil.Homosexuálne manželstvá sú už povolené v Argentíne, Brazílii, Kolumbii, Ekvádore, Uruguaji aj v niektorých častiach Mexika. Kostarika sa však stala prvou krajinou Strednej Ameriky, ktorá ich zlegalizovala.