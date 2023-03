Slovensko posiela do Sýrie vyše šesť ton humanitárnej pomoci pre ľudí po silnom zemetrasení (foto)

Odosielajú pomoc

1.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská republika posiela do Sýrie humanitárnu pomoc v podobe potravín, hygienických potrieb a tiež materiálu civilnej ochrany v objeme 6,5 tony. Letecký útvar Ministerstva vnútra (MV) SR a Sekcia krízového riadenia MV SR v stredu odlietajú do Libanonu.V priebehu stredy lietadlo dopraví pomoc do Sýrie, ktorá je určená pre osoby postihnuté silným zemetrasením. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová. Ako doplnil poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), letecký útvar do Sýrie prepraví aj deky, spacáky, vankúše a tiež zdravotnícky materiál, ako napríklad rukavice, obleky, návleky, obväzy a lekárničky.„Na spomínanej humanitárnej pomoci Sekcia krízového riadenia intenzívne pracovala niekoľko týždňov, spoločne sa nám podarilo skoordinovať v relatívne krátkom čase tak štátny, ako aj súkromný sektor, spoločnými silami aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami tak odosielame pomoc do Sýrie,“ uviedla generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR Michaela Kaňová. Ako informoval rezort vnútra , v Sýrii pretrváva vojnový stav.„Z bezpečnostných a logistických dôvodov bude náklad následne po pozemnej trase transportovaný prostredníctvom Úradu humanitárnej pomoci Európskej komisie na miesta určenia po koordinácii so Sýrskym arabským polmesiacom," dodalo MV SR s tým, že monitorovacie stredisko Sekcie krízového riadenia okamžite reagovalo na požiadavku na zabezpečenie humanitárnej pomoci, pričom súčasťou bola aj koordinácia zo strany EÚ.