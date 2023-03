Kuriéri z DPD ako prví na Slovensku poskytujú automatické doručovanie do privátnych D.Boxov

1.3.2023 (SITA.sk) - Kuriérske spoločnosti reagujú na najnovšie trendy v doručovaní a dopyt spotrebiteľov. Pandemická situácia dopomohla rozvoju doručovania zásielok do výdajných miest a balíkoboxov a dnes sú už štandardom pri výbere spôsobu dopravy. Stúpajúci trend však zaznamenávajú aj privátne balíkoboxy a doručovatelia evidujú zvyšujúci sa záujem o doručovanie do nich.Doručovanie zásielok do balíkoboxov sa stalo akýmsi povinným doplnkom v kuriérskych službách a tomuto trendu sa prispôsobila aj jedna z najväčších kuriérskych spoločností. "Využívanie samoobslužných boxov a odberných miest je stále obľúbenejší spôsob, akým sa ľudia dostávajú k svojim zásielkam. Ich výhodou je najmä to, že zákazník si balík vyzdvihne na mieste a v čase, ktorý mu najviac vyhovuje." hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.Jednou zo spoločností, ktorá na Slovensku osadila balíkoboxy určené pre vyzdvihovanie zásielok z e-shopov je aj spoločnosť Direct4.me . Od ostatných budovateľov verejných sietí výdajných miest sa však odlišujú tým, že ponúkajú aj osobné smart balíkoboxy. "Od samého začiatku založenia Direct4.me bolo naším cieľom zabezpečiť jednoduchý a bezpečný spôsob doručovania zásielok až k dverám klienta aj bez jeho prítomnosti." vysvetľuje Igor Salopek, výkonný riaditeľ spoločnosti Direct4.me. Ako prví na Slovensku teda rozbehli predaj balíkoboxov pre domácnosti , ktoré si ktokoľvek môže kúpiť a osadiť ich na plot, prípadne fasádu svojho domu a používať ich na prijímanie zásielok od kuriérov. "D.Boxy si postupne našli svoje miesto na trhu, zákazníci stále viac vyhľadávajú moderné technológie a naše produkty obľubujú všetci tí, ktorí nemôžu alebo nechcú celý deň čakať doma na objednané zásielky. Niektoré D.Boxy majú dokonca zabudované poštové schránky, takže klient má dva produkty v jednom." dodáva Igor Salopek.Automatizácia doručovania zásielok kuriérmi do privátnych D.Boxov je však inováciou, ktorú ako prvá vie garantovať spoločnosť DPD. Vďaka takejto integrácii kuriér zákazníka nemusí vopred kontaktovať a už vôbec nie naňho čakať či zásielku nedoručiť z dôvodu neprítomnosti. "To samozrejme neznamená, že nezintegrovaný kuriér nebude môcť vložiť do osobného D.Boxu zásielku, balíkoboxy od Direct4.me sú nastavené tak, aby do nich zásielku vedel vložiť na základe povolenia majiteľa boxu každý – od suseda, ktorý Vám vracia knihu až po kuriérov s balíkmi. Takáto spolupráca však garantuje doručenie a šetrí čas zákazníkom aj kuriérom. Veríme že postupne sa tento proces stane štandardom v doručovaní." uzatvára Igor Salopek.Informačný servis