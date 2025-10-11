|
11. októbra 2025
Slovensko posilní svoju prítomnosť v štruktúrach NATO a EÚ, návrh smeruje do parlamentu
Ozbrojené sily (OS) SR budú mať viac vojakov v štruktúrach NATO a
11.10.2025 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR budú mať viac vojakov v štruktúrach NATO a EÚ, návrh putuje do parlamentu. Zámer rozšíriť pôsobenie OS SR v štruktúrach NATO a EÚ schválila vláda 16. septembra.
Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia SR pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ predložilo ministerstvo obrany. Slovensko tak reaguje na platné medzinárodné záväzky voči spojencom v rámci NATO a EÚ a na bilaterálne dohovory s partnermi.
Celkové počty, ak ide o vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO a EÚ a národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO, sú určené do 30 príslušníkov ozbrojených síl. Celkové tabuľkové počty, ak ide o vojenské zastúpenie vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ, sú určené do 111 príslušníkov ozbrojených síl.
Pre zastúpenie v ostatných agentúrach, veliteľstvách, centrách a školách v rámci NATO sa určuje do 11 osôb. Takéto rozšírenie vojenského zastúpenia súvisí podľa slov rezortu obrany aj s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO.
