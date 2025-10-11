Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 11.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. októbra 2025

Macron znovu vymenoval Lecornua za premiéra, Francúzsko zostáva v politickej kríze


Tagy: Francúzska vláda Francúzsky prezident Zahraničie

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok znovu vymenoval svojho odchádzajúceho premiéra Sébastiena Lecornua do ...



Zdieľať
france_bastille_day_75875 676x451 11.10.2025 (SITA.sk) -



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok znovu vymenoval svojho odchádzajúceho premiéra Sébastiena Lecornua do funkcie. Udialo sa tak len štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu.

Napriek očakávaniam spojencov aj opozície, že do vlády príde nová tvár, ktorá ukončí mesiace politickej paralýzy spôsobenej rozpočtovými škrtmi, Macron sa rozhodol ponechať 39-ročného Lecornua vo funkcii.

Macron mlčí, krajina je v kríze


Elyzejský palác uviedol, že prezident poveril Lecornua zostavením novej vlády. Lecornu na sociálnej sieti X vyhlásil, že prijal túto úlohu „z povinnosti“ a zdôraznil potrebu ukončiť politickú krízu. Zaviazal sa urobiť všetko pre to, aby Francúzsko malo rozpočet do konca roka.

Macron čelí najväčšej domácej kríze od začiatku svojho prezidentovania v roku 2017, pričom zatiaľ verejne neprehovoril o situácii.

Reakcie opozície


Lecornuovo opätovné vymenovanie vyvolalo pobúrenie. Líder extrémnej pravice Jordan Bardella to označil za „zlý vtip“ a avizoval snahu o okamžité odvolanie novej vlády. Zástupca tvrdej ľavice označil návrat Lecornua za „obrovský výsmech francúzskemu ľudu“.

Sociálni demokrati, ktorí majú v parlamente rozhodujúci hlas, uviedli, že s Lecornuom nemajú žiadnu dohodu a vládu odvolajú, ak nezastaví dôchodkovú reformu z roku 2023, ktorá zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Macron znovu vymenoval Lecornua za premiéra, Francúzsko zostáva v politickej kríze © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska vláda Francúzsky prezident Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko posilní svoju prítomnosť v štruktúrach NATO a EÚ, návrh smeruje do parlamentu
<< predchádzajúci článok
Trump je podľa lekárov vo výbornej kondícii, jeho „srdcový vek“ je nižší než skutočný

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 