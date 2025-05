Slovensko posilňuje ekonomickú spoluprácu s Gréckom, otvorili honorárny konzulát v Solúne – FOTO

Slovensko-grécke partnerstvo

Solúnski bratia

22.5.2025 (SITA.sk) - Slovensko posilňuje ekonomickú spoluprácu s Gréckom, otvorili nový Honorárny konzulárny úrad SR v Solúne. Pri znovuotvorení honorárneho konzulátu v Grécku bol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok Ako rezort diplomacie vysvetlil, cieľom cesty do Solúna a Atén je rozvíjať slovensko-grécke partnerstvo. Nový honorárny konzul Dimitrios Papastavrou by tomu mal napomôcť. Podľa slov Eštoka bude prínosom pre rozvoj investičnej a hospodárskej spolupráce a je pripravený podporovať aktivity slovenskej krajanskej komunity žijúcej v oblastiach Stredného, Západného a Východného Macedónska a Trácie, ktoré patria do pôsobnosti nového konzulátu.Eštok priblížil, že primárnym záujmom je zdynamizovať dialóg nielen v ekonomickej oblasti, ale aj pri kultúrnej a vzdelávacej výmene.„Honorárny konzulát v Solúne bude pomáhať tiež slovenským turistom, keďže toto severogrécke mesto patrí v krajine medzi najnavštevovanejšie destinácie občanov SR,“ doplnil štátny tajomník, ktorý svoju pracovnú návštevu začal symbolicky v Solúne, a to pre osobitný historický význam pre Slovensko, keďže ide o rodisko svätých Cyrila a Metoda.Na bilaterálnom rokovaní s primátorom Solúna Steliosom Angeloudisom poďakoval za starostlivosť o pamätník sv. Cyrila a Metoda v Parku Slovensko, pri ktorom spoločne položili veniec k pamätnej tabuli vierozvestcov venovanej mestu Solún v roku 2013 pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na slovenské územie. Eštok následne v parku Slovenska navštívil chrám sv. Cyrila a Metoda.V rámci pracovnej cesty sa Eštok stretol aj so zástupcom ministra vnútra pre záležitosti Macedónska a Trácie Konstantinosom Gkioulekasom a riaditeľkou medzinárodných vzťahov pobočky Ministerstva zahraničných vecí Helénskej republiky v Solúne Katerinou Tsapikidouovou.Vo štvrtok štátny tajomník pokračuje programom v Aténach, kde bude mať bilaterálne konzultácie s námestníčkou ministra zahraničných vecí Grécka Alexandrou Papadopoulouvou. V piatok 23. mája bude rokovať aj s riaditeľom kancelárie predsedu vlády Grécka Miltiadisom Nicolaidisom, ktorý je súčasne gréckym poradcom pre záležitosti EÚ.