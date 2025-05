IAD Investičný Realitný Fond expanduje: Kooperativa mieri do Twin City C

IAD Investičný Realitný Fond (IAD IRF) nedávno podpísal nájomnú zmluvu so spoločnosťou Kooperativa poisťovňa na 10 rokov. Ako to hodnotíte?

Aké nehnuteľnosti aktuálne spravujete v portfóliu IAD Investičného Realitného Fondu?

Pri výbere nových priestorov sa dnes kladie veľký dôraz na udržateľnosť a ESG kritériá. Ako v tomto smere napredujete?

V marci 2025 fond dosiahol čistú hodnotu aktív viac ako 115 miliónov EUR. Aké faktory k tomu prispeli?

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

23.5.2025 (SITA.sk) -Podpis nájomnej zmluvy s Kooperativou je dôkazom kvality, ktorú IAD Investičný Realitný Fond dlhodobo prináša na trh. Naše nehnuteľnosti spĺňajú tie najvyššie štandardy v oblasti moderných kancelárskych priestorov, čo potvrdzuje aj rozhodnutie jednej z najväčších poisťovní na slovenskom trhu – Kooperativy. S prenájmom plochy o veľkosti 7 200 m² v budove Twin City C sme opäť potvrdili, že dokážeme prilákať silných a stabilných nájomcov. Tento kontrakt je jasnou deklaráciou našich dlhodobých záväzkov voči kvalite, udržateľnosti a efektívnemu riadeniu portfólia. Očakávame, že aj celková obsadenosť Twin City C dosiahne ku koncu roka 2025 viac ako 95 %.V portfóliu IAD Investičného Realitného Fondu sa nachádzajú výnimočné kancelárske a obchodné nehnuteľnosti, medzi ktoré patria Twin City B a Twin City C v Bratislave, City Business Center I a II, ako aj Aupark v Hradci Králové. Naše budovy sú situované v strategicky významných lokalitách, ktoré prirodzene priťahujú stabilných nájomcov. Tento výber nie je náhodný – je výsledkom dôkladnej analýzy trhu a dôrazu na kvalitu a udržateľný rast. Vďaka tomu dokážeme dlhodobo zabezpečiť vysokú obsadenosť a stabilné výnosy pre našich investorov.Je to absolútne kľúčová súčasť našej stratégie. Kooperativa si zvolila naše priestory nielen kvôli ich lokalite a modernému dizajnu, ale aj kvôli našej orientácii na energetickú efektívnosť a ESG kritériá. Veríme, že dlhodobý úspech našich investícií nie je postavený len na krátkodobých výnosoch, ale práve na udržateľnosti a zodpovednom prístupe k životnému prostrediu.Naša stratégia je jasná – investujeme do kvalitných nehnuteľností s dlhodobou hodnotou. Práve strategické plánovanie, klientsky orientovaný prístup a efektívne riadenie nám umožnili dosiahnuť merateľné výsledky. Ku koncu roka 2024 sme zaznamenali historicky najvyššie výnosy fondu – inštitucionálna trieda dosiahla zhodnotenie 12,5 % p.a., trieda A 11,9 % p.a. a bežná trieda 11,8 % p.a. To jasne ukazuje, že kvalita portfólia je správne nastavená.Naším cieľom pre rok 2025 je aj naďalej aktívne riadiť projekty s dôrazom na zvyšovanie obsadenosti budov, efektívne hospodárenie s energiami a zabezpečenie stabilného výnosu počas rôznych fáz realitného cyklu. Okrem toho plánujeme obnoviť aj výplatu dividend v druhej polovici roka 2025, čo ešte viac posilní atraktivitu fondu pre investorov.. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. Len v Bratislave v rámci svojich aktivít spravuje viac ako 168-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch, čo predstavuje druhý najväčší podiel na trhu. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2,63 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 17 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy.Viac informácií o fondoch a jeho nehnuteľnostiach: https://iadim.fund Preštudujte si prospekt a KID (Dokument s kľúčovými informáciami) vyššie uvedeného alternatívneho investičného Fondu pred uskutočnením akýchkoľvek investičných rozhodnutí. S investíciou do Fondu je spojené riziko, hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na Generálneho Partnera (info@iadim.fund).Informačný servis