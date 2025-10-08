Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

08. októbra 2025

Slovensko posilňuje spoluprácu s Veľkou Britániou, predmetom rokovania bola aj energetická bezpečnosť – FOTO


Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska potvrdili záujem o ďalšie posilnenie vzájomného dialógu ako na bilaterálnej úrovni, tak v rámci spolupráce s



marek estok 676x463 8.10.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska potvrdili záujem o ďalšie posilnenie vzájomného dialógu ako na bilaterálnej úrovni, tak v rámci spolupráce s Európskou úniou.


Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý v utorok v Londýne absolvoval politické konzultácie s britskými partnermi – štátnym tajomníkom pre Európu rezortu diplomacie Stephenom Doughtym a ministrom pre ústavné záležitosti a vzťahy s EÚ Nickom Thomas-Symondsom.

Diskutovali aj o energetickej bezpečnosti


Spojené kráľovstvo je pre Slovensko dôležitý partner a tiež spojenec v Severoatlantickej aliancii. Oceňujem naše pravidelné bilaterálne rokovania na politickej a expertnej úrovni, ktoré umožňujú výmenu názorov a postojov na široké spektrum aktuálnych geopolitických tém,“ uviedol Eštok s tým, že jednou z kľúčových a najaktuálnejších oblastí, o ktorej so štátnym tajomníkom Doughtym diskutovali, bola energetická bezpečnosť.

Informoval som britskú stranu o pozícii Slovenskej republiky a existujúcich geografických a technologických limitoch, s ktorými sa stretávame pri zabezpečení diverzifikácie energetických dodávok ropy a plynu,“ priblížil štátny tajomník. Predmetom diskusie boli podľa jeho slov zároveň bilaterálne vzťahy, ekonomická spolupráca, migrácia, vojna na Ukrajine a tiež situácia Slovákov žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve.

O slovensko-britskom dialógu a spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou hovoril štátny tajomník Marek Eštok následne s britským ministrom pre ústavné záležitosti a vzťahy s EÚ Nickom Thomas-Symondsom.

Napriek tomu, že v pobrexitových vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou a implementáciou nevyhnutných dokumentov stále existuje priestor pre zlepšenie, teší ma, že spoločnými rokovaniami sa tieto vzťahy kontinuálne upevňujú,“ uviedol Eštok a ocenil konkrétne výsledky, ktorými sú napríklad strategické partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany či participácia Spojeného kráľovstva na programe pre výskum a inovácie Horizon Europe.

Budovanie užších kontaktov


Spolupráca v rámci tohto programu otvára nové možnosti pre výskum a inovácie, umožňuje budovať užšie kontakty a výmenu poznatkov medzi slovenskými a britskými univerzitami, výskumnými inštitúciami aj technologickými firmami,“ dodal.

Počas svojej pracovnej cesty sa Eštok stretol taktiež so správcom Slovenskej katolíckej misie v Londýne Tiborom Borovským, ako aj s odborníkmi mladej slovenskej diaspóry.

V Spojenom kráľovstve žije viac ako 160-tisíc našich krajanov, pričom mnohí z nich sa úspešne presadili v rôznych vedeckých, výskumných či podnikateľských profesiách. Bolo mimoriadne zaujímavé vypočuť si ich príbehy a verím, že svoje skúsenosti využijú v budúcnosti aj v prospech Slovenska,“ podotkol.

Položením venca k pamätníku bitky o Britániu v Londýne si štátny tajomník uctil pamiatku takmer 3 000 letcov vrátane 88 letcov z Československa, ktorí sa ako súčasť jednotiek Kráľovského letectva zúčastnili v roku 1940 bitky o Britániu.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko posilňuje spoluprácu s Veľkou Britániou, predmetom rokovania bola aj energetická bezpečnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

