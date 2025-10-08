|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2025
Slovensko posilňuje spoluprácu s Veľkou Britániou, predmetom rokovania bola aj energetická bezpečnosť – FOTO
Tagy: bilaterálna spolupráca štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska potvrdili záujem o ďalšie posilnenie vzájomného dialógu ako na bilaterálnej úrovni, tak v rámci spolupráce s
Zdieľať
8.10.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska potvrdili záujem o ďalšie posilnenie vzájomného dialógu ako na bilaterálnej úrovni, tak v rámci spolupráce s Európskou úniou.
Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý v utorok v Londýne absolvoval politické konzultácie s britskými partnermi – štátnym tajomníkom pre Európu rezortu diplomacie Stephenom Doughtym a ministrom pre ústavné záležitosti a vzťahy s EÚ Nickom Thomas-Symondsom.
„Spojené kráľovstvo je pre Slovensko dôležitý partner a tiež spojenec v Severoatlantickej aliancii. Oceňujem naše pravidelné bilaterálne rokovania na politickej a expertnej úrovni, ktoré umožňujú výmenu názorov a postojov na široké spektrum aktuálnych geopolitických tém,“ uviedol Eštok s tým, že jednou z kľúčových a najaktuálnejších oblastí, o ktorej so štátnym tajomníkom Doughtym diskutovali, bola energetická bezpečnosť.
„Informoval som britskú stranu o pozícii Slovenskej republiky a existujúcich geografických a technologických limitoch, s ktorými sa stretávame pri zabezpečení diverzifikácie energetických dodávok ropy a plynu,“ priblížil štátny tajomník. Predmetom diskusie boli podľa jeho slov zároveň bilaterálne vzťahy, ekonomická spolupráca, migrácia, vojna na Ukrajine a tiež situácia Slovákov žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve.
O slovensko-britskom dialógu a spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou hovoril štátny tajomník Marek Eštok následne s britským ministrom pre ústavné záležitosti a vzťahy s EÚ Nickom Thomas-Symondsom.
„Napriek tomu, že v pobrexitových vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou a implementáciou nevyhnutných dokumentov stále existuje priestor pre zlepšenie, teší ma, že spoločnými rokovaniami sa tieto vzťahy kontinuálne upevňujú,“ uviedol Eštok a ocenil konkrétne výsledky, ktorými sú napríklad strategické partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany či participácia Spojeného kráľovstva na programe pre výskum a inovácie Horizon Europe.
„Spolupráca v rámci tohto programu otvára nové možnosti pre výskum a inovácie, umožňuje budovať užšie kontakty a výmenu poznatkov medzi slovenskými a britskými univerzitami, výskumnými inštitúciami aj technologickými firmami,“ dodal.
Počas svojej pracovnej cesty sa Eštok stretol taktiež so správcom Slovenskej katolíckej misie v Londýne Tiborom Borovským, ako aj s odborníkmi mladej slovenskej diaspóry.
„V Spojenom kráľovstve žije viac ako 160-tisíc našich krajanov, pričom mnohí z nich sa úspešne presadili v rôznych vedeckých, výskumných či podnikateľských profesiách. Bolo mimoriadne zaujímavé vypočuť si ich príbehy a verím, že svoje skúsenosti využijú v budúcnosti aj v prospech Slovenska,“ podotkol.
Položením venca k pamätníku bitky o Britániu v Londýne si štátny tajomník uctil pamiatku takmer 3 000 letcov vrátane 88 letcov z Československa, ktorí sa ako súčasť jednotiek Kráľovského letectva zúčastnili v roku 1940 bitky o Britániu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko posilňuje spoluprácu s Veľkou Britániou, predmetom rokovania bola aj energetická bezpečnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý v utorok v Londýne absolvoval politické konzultácie s britskými partnermi – štátnym tajomníkom pre Európu rezortu diplomacie Stephenom Doughtym a ministrom pre ústavné záležitosti a vzťahy s EÚ Nickom Thomas-Symondsom.
Diskutovali aj o energetickej bezpečnosti
„Spojené kráľovstvo je pre Slovensko dôležitý partner a tiež spojenec v Severoatlantickej aliancii. Oceňujem naše pravidelné bilaterálne rokovania na politickej a expertnej úrovni, ktoré umožňujú výmenu názorov a postojov na široké spektrum aktuálnych geopolitických tém,“ uviedol Eštok s tým, že jednou z kľúčových a najaktuálnejších oblastí, o ktorej so štátnym tajomníkom Doughtym diskutovali, bola energetická bezpečnosť.
„Informoval som britskú stranu o pozícii Slovenskej republiky a existujúcich geografických a technologických limitoch, s ktorými sa stretávame pri zabezpečení diverzifikácie energetických dodávok ropy a plynu,“ priblížil štátny tajomník. Predmetom diskusie boli podľa jeho slov zároveň bilaterálne vzťahy, ekonomická spolupráca, migrácia, vojna na Ukrajine a tiež situácia Slovákov žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve.
O slovensko-britskom dialógu a spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou hovoril štátny tajomník Marek Eštok následne s britským ministrom pre ústavné záležitosti a vzťahy s EÚ Nickom Thomas-Symondsom.
„Napriek tomu, že v pobrexitových vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou a implementáciou nevyhnutných dokumentov stále existuje priestor pre zlepšenie, teší ma, že spoločnými rokovaniami sa tieto vzťahy kontinuálne upevňujú,“ uviedol Eštok a ocenil konkrétne výsledky, ktorými sú napríklad strategické partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany či participácia Spojeného kráľovstva na programe pre výskum a inovácie Horizon Europe.
Budovanie užších kontaktov
„Spolupráca v rámci tohto programu otvára nové možnosti pre výskum a inovácie, umožňuje budovať užšie kontakty a výmenu poznatkov medzi slovenskými a britskými univerzitami, výskumnými inštitúciami aj technologickými firmami,“ dodal.
Počas svojej pracovnej cesty sa Eštok stretol taktiež so správcom Slovenskej katolíckej misie v Londýne Tiborom Borovským, ako aj s odborníkmi mladej slovenskej diaspóry.
„V Spojenom kráľovstve žije viac ako 160-tisíc našich krajanov, pričom mnohí z nich sa úspešne presadili v rôznych vedeckých, výskumných či podnikateľských profesiách. Bolo mimoriadne zaujímavé vypočuť si ich príbehy a verím, že svoje skúsenosti využijú v budúcnosti aj v prospech Slovenska,“ podotkol.
Položením venca k pamätníku bitky o Britániu v Londýne si štátny tajomník uctil pamiatku takmer 3 000 letcov vrátane 88 letcov z Československa, ktorí sa ako súčasť jednotiek Kráľovského letectva zúčastnili v roku 1940 bitky o Britániu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko posilňuje spoluprácu s Veľkou Britániou, predmetom rokovania bola aj energetická bezpečnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bilaterálna spolupráca štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Maškarová sa dôrazne ohradila voči spochybňovaniu postupu polície v prípade Gašparovej nehody
Maškarová sa dôrazne ohradila voči spochybňovaniu postupu polície v prípade Gašparovej nehody