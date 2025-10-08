Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. októbra 2025

Ďalšie ruské regióny obmedzili predaj nedostatkového benzínu



Obmedzenia predaja benzínu v Rusku sa rozšírili na Ťumenskú a Sverdlovskú oblasť. Ako referuje web Kyiv Independent, informovali o tom ruské provládne médiá. Už skôr podobné opatrenia uplatnili na ...



gettyimages 1147824406 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Obmedzenia predaja benzínu v Rusku sa rozšírili na Ťumenskú a Sverdlovskú oblasť. Ako referuje web Kyiv Independent, informovali o tom ruské provládne médiá.


Už skôr podobné opatrenia uplatnili na okupovanom polostrove Krym a v Čeľabinskej oblasti pri Urale. Krok v Ťumenskej a Sverdlovskej oblasti prichádza v čase, keď pokračujúce útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie zaťažujú dodávky paliva na ruskom trhu.

Sieť čerpacích staníc N-1 zaviedla v Ťumenskej oblasti 30-litrový limit na zákazníka pre 92- a 95-oktánový benzín, uviedla táto firma pre provládny portál Ura.ru. O podobných opatreniach v susednej Sverdlovskej oblasti informoval ruský provládny mediálny portál 66.ru.

Ruský vicepremiér Alexander Novak v septembri pripustil, že krajina čelí „miernemu deficitu“ ropných produktov, ktorý však podľa neho kompenzujú rezervy.



Zdroj: SITA.sk - Ďalšie ruské regióny obmedzili predaj nedostatkového benzínu © SITA Všetky práva vyhradené.

